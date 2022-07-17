اليورو يعاود الارتفاع عقب تصريحات عن احتمال رفع الفائدة مجددا

أرتفع اليورو اليوم الاثنين (12 سبتمبر/أيلول 2022) إلى أعلى مستوى له منذ 17 أغسطس آب، نحو 1.5 في المئة إلى 1.0198 دولار مسجلا ارتفاعا قويا من أدنى مستوى وصل إليه منذ 20 عاما عندما بلغ 0.9862 دولار الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو أيضا مقابل الجنيه الإسترليني مسجلا 87.22 بنس اليوم الاثنين في أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2021. ومع هبوط الدولار خلال اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني 0.8 في المئة أمام الدولار إلى 1.1678، ووصل الإسترليني إلى أعلى مستوى له هذا الشهر في بدايات التداول بلندن مما يمثل انتعاشا صغيرا من أدنى مستوى في الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.67 في المئة إلى 108.25 متراجعا عن أعلى مستوى وصل إليه منذ 20 عاما عندما سجل 110.79 يوم الأربعاء.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع الأسبوع الماضي معدلات الفائدة في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغ 0,75 نقطة مئوية، وحذر من أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة طويلة. وأعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن من المنتظر رفع سعر الفائدة من جديد.

وأمس الأحد مهد رئيس البنك الاتحادي الألماني يواخيم ناغل لاحتمال زيادات جديدة "كبيرة" في معدلات الفائدة في منطقة اليورو في مواجهة ارتفاع التضخم على الرغم من مخاطر الركود التي تزداد وضوحا. وقال ناغل إن "الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي الخميس برفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0,75 نقطة مئوية كانت إشارة مهمة"، محذرا من أنه "إذا بقي الوضع التضخمي على حاله، فسيتعين اتخاذ خطوات مهمة أخرى".

وأضاف "لدينا مؤشرات الى أن التضخم ينتشر في العديد من مجالات" الاقتصاد. ويتوقع المراقبون الآن أن يرفع المركزي الأوروبي الفائدة بنسبة كبيرة في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المحلل كريغ إرلام من مؤسسة أواندا للخدمات المالية "يُتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة مجددا بعد تلك التصريحات". وأضاف بأن التوقعات كانت تشير إلى انتعاش اليورو بعد الخسائر الكبيرة في الأيام الماضية، ومنها تراجعه الأسبوع الماضي إلى أدنى معدلاته أمام الدولار في 20 عاما.

ويأتي رفع البنك المركزي الأوروبي لكلفة الإقراض على أعقاب إعلان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن تشديد السياسات النقدية للتصدي للارتفاع الكبير لأسعار السلع الاستهلاكية.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)