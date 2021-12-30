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اليورو بين الشعبية الكبيرة وتصاعد النزعات المشككة

تحل الذكرى العشرون لبدء تداول العملة الأوروبية الموحدة اليورو، مناسبة تمر هذا العام دون احتفاء برمز القارة الاقتصادي، فالمشكلات المالية والنقدية لا تزال تعصف بالعديد من الدول الأوروبية بسبب تداعيات كورونا