اليورانيوم.. استخداماته وكيفية تحوله إلى سلاح نووي

قالت قوات شرق ليبيا، الخميس (16 مارس/آذار 2023)، إن عشرة براميل يورانيوم كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت فقدانها تم العثور عليها بالقرب من المستودع الذي أُخذت منه في جنوب ليبيا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأربعاء إن مفتشيها اكتشفوا وجود اليورانيوم المفقود بعد إجراء عملية تفتيش كانت مقررة أصلا العام الماضي و"تعين تأجيلها بسبب الوضع الأمني في المنطقة".

فما هو اليورانيوم وأين يمكن العثور عليه؟

اليورانيوم معدن ثقيل يتواجد بشكل طبيعي بتركيزات منخفضة في التربة والصخور والمياه. ويتم استخراجه تجاريا من المعادن الحاملة لليورانيوم. وبحسب بيانات صادرة عن الرابطة النووية العالمية عام 2022، يأتي نحو ثلثي إنتاج العالم من اليورانيوم المستخرج من المناجم من كازاخستان وكندا وأستراليا.

ما هي استخدامات اليورانيوم؟

المعدن المشع هو الوقود الأكثر استخداما للطاقة النووية بسبب وفرته والسهولة النسبية لشطر ذراته. كما أنه يستخدم في علاج السرطان وآلات الدفع البحري وفي الأسلحة النووية. والنظير يو-238 هو الأكثر شيوعا لليورانيوم الموجود في الطبيعة لكن لا يمكنه إنتاج سلسلة تفاعل انشطاري، أي عملية تقسيم ذرة اليورانيوم لإطلاق الطاقة.

لكن يمكن تركيز النظير يو-235 من خلال عملية تسمى التخصيب لإنتاج الطاقة عن طريق الانشطار مما يجعله مناسبا للاستخدام في المفاعلات والأسلحة النووية.

مسحوق اليورانيا (الكعكة الصفراء) المستخرج من معدن اليورانيوم، والذي يستخدم في تحضير وقود المفاعلات النووية

ما مقدار اليورانيوم المطلوب لتصنيع سلاح نووي؟

يقول إدوين ليمان، من اتحاد العلماء المهتمين، إن كمية اليورانيوم التي فُقدت كانت تحتوي على ما يكفي من النظير يو-235 لصنع قنبلة نووية من الجيل الأول إذا تم تخصيبها بنسبة تزيد عن 90 بالمئة. وأضاف ليمان "إنه ليس تهديدا مباشرا أو عاجلا بالانتشار، لكن فقدان كمية كبيرة من اليورانيوم الطبيعي يمثل مصدر قلق بسبب إمكانية تحويله إلى مواد تستخدم في الأسلحة النووية".

أينبغي أن يكون هذا الحادث مدعاة للقلق؟

يقول ليمان إن الحادث يثير تساؤلات حول قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الحفاظ على استمرارية معرفتها بالمواد النووية في البلدان التي بها مناطق نزاع نشطة. ولم تنعم ليبيا بسلام يُذكر منذ أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 بمعمر القذافي.

ومنذ عام 2014، انقسمت السيطرة السياسية بين الفصائل المسيطرة على شرق البلاد وتلك التي تسيطر على غربها وانتهت آخر نوبة صراع كبيرة في عام 2020.

وقال سكوت روكر، نائب رئيس أمن المواد النووية في مبادرة التهديد النووي، إن أسوأ الحالات هي "أن يكون لدى بلد ما برنامج سري للأسلحة النووية وأن يستخدم هذه المادة لمثل هذا البرنامج".

كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات ما الذي تصنعه إيران تحت القبة؟ تقول إيران إن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية فقط، إلا أن خطوات قليلة فقط تفصل بين الاستخدام المدني والعسكري لهذا البرنامج.

كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات مخططات لانتاج القنبلة؟ تطور إيران منذ أعوام تقنيات امتلاك الطاقة النووية. وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية جازمة أن إيران وإلى غاية 2010 اختبرت تقنيات إنتاج القنبلة النووية.

كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات الخطوات الخمس تقنية تصنيع القنبلة النووية ليست سهلة. كذلك الشأن بالنسبة لأنظمة استخدامها ونقلها. وهي أمور تشكل تحد كبير لإيران ولأي دولة تحاول تصنيع القنبلة التي هي عملية من خمس مراحل...

كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات الخطوة الأولى: المواد الأساسية لتصنيع القنبلة يحتاج المُصنع إلى يورانيوم عال التخصيب أو بلوتونيوم نقي. ولأن إيران تنتج كميات كافية من هذه المواد وتمتلك منجم سارغاند لاستخراج اليورانيوم الطبيعي، فان أولى الشروط لتصنيع القنبلة متوفرة لديها بالفعل.

كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات الخطوة الثانية: التخصيب الخطوة الثانية تقتضي تخصيب اليورانيوم. وهي عملية تتم من خلالها زيادة نسبة نظائر اليورانيوم 235 (عناصر كيميائية بكتل ذرية مختلفة) وإزالة نظائر أخرى. وتتم هذه العملية المعقدة اعتمادا على أسطوانات الطرد المركزي للغاز، التي يتم تغذيتها بغاز اليورانيوم لتسهيل عملية فصل النظائر. ولتصنيع القنبلة النووية يستلزم تخصيب اليورانيوم إلى درجة 85%. وتمكنت إيران إلى غاية 2012، من تخصيب 20% بالمائة منه.

كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات الخطوة الثالثة: مفجر القنبلة النووية لا يكفي الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب لصناعة القنبلة. بل يجب تحويل هذا اليورانيوم إلى شكل معين يمكن من خلاله إحداث التفاعل المتسلسل الذي يوّلد العصف النووي.

كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات الخطوة الرابعة: المُفجر مفجر القنبلة النووية يشبه إلى حد كبير مفجر القنابل التقليدية. وإيران تمتلك قدرة على تصنيع هذه الأنواع من المفجرات. وقد قام علمائها بإجراء تجارب لتطويرها في جامعة الشهيد بهشتي وجامهة أمير كبير بطهران.

كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات الخطوة الخامسة: حامل الصواريخ تمتلك إيران صواريخ يمكنها حمل قنابل نووية مثل صاروخ "شهاب 3" المتوسط المدى، والذي يضاهي صاروخ "نودونغ1" الكوري الشمالي، ويصل مداه إلى ألفي كيلومتر.

كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات الرغبة في امتلاك القنبلة لا يمكن الفصل بين البرنامج السلمي والعسكري للتقنيات النووية، إلا عبر نظام مراقبة دولي. فأنابيب الطرد المركزي يمكن استعمالها لأغراض سلمية وعسكرية معا؛ في حين يبقى قرار صناعة القنبلة النووية بيد النظام في طهران. الكاتب: روديون إبغهاوزن/ عباس الخشالي



ف.ي/أ.ح (رويترز، ا ف ب)