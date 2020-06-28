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اليوان

اليوان، إنه العملة الصينية التي يصعد نجمها وُيطلق عليها أيضا اسم رينمنبي. تزداد أهميتها مع نهضة الاقتصاد الصيني واعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي كعملة رئيسية إلى جانب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

ظل سعر اليوان مرتبطا مع الدولار الأمريكي لسنوات إلى أن قام البنك المركزي الصيني بفك ارتباطه بالأخير في عام 2005. واليوان من العملات التي لم يتم تعويمها حتى الآن رغم الضغوط الأمريكية والدولية على الحكومة الصينية التي تصر على إبقاء سعر عملتها منخفضا من أجل تشجيع الصادرات إلى مختلف أنحاء العالم.

--FILE--A Chinese clerk counts US dollar banknotes over RMB (renminbi) yuan bills at a bank in Huaibei city, east China's Anhui province, 28 November 2012. The yuan surged to a near seven-month high yesterday, following news that China was mulling a new yuan pricing formula to enhance stability. Spot yuan strengthened through 6.8 per US dollar for the first time since November 11 in early trade before retreating and settled at 6.8061 by the close of trade in China. The 4:30pm settlement price was still nearly 0.2 percent firmer than the previous late session close. Early in the day, the People's Bank of China pushed the reference rate for the yuan up by 0.8 percent, the midpoint's second-largest one-day appreciation since the currency was depegged from the dollar in 2005. Foto: Xie Zhengyi/Imaginechina/dpa |

تحليل: الصين تستعد للجم الدولار، أين اليورو والعرب من ذلك؟ 28.06.2020

تبدو الصين في عجلة من أمرها لكسر هيمنة الدولار على مبادلاتها مع العالم الخارجي، ويبدو أن فرصها في النجاح أضحت أقوى على ضوء فشل إدارة ترامب في مواجهة تبعات أزمة كورونا، ماذا يعني ذلك للعملة الأوروبية والدول العربية؟
30.09.2012 The picture illustrates euro and United States 100-dollar banknotes bearing the portrait of US statesman, inventor and diplomat Benjamin Franklin next to Iran's rial banknotes, bearing a portrait of Iran's late founder of Islamic Republic Ayatollah Ruhollah Khomeini in Tehran on September 30, 2012. Iran's currency, the rial, dived to a new low of around 29,600 to the dollar in open trading, losing over 60 percent of its value since the end of last year according to exchange tracking websites as draconian Western economic sanctions take effect that has spurred already high inflation to even greater heights, with food costs soaring more than 50 percent. AFP PHOTO/ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/GettyImages)

تحليل.. تفكيك هيمنة الدولار في عهدة أوروبا والصين 23.09.2018

العقوبات الاقتصادية الأمريكية تزداد قسوة ولا تميز بين الصديق والعدو، وعليه يزداد عدد الدول التي تحاول التخلص من هيمنة الدولار على تجارتها الخارجية، ويبدو أن فرصتها جيدة لكسر سطوة هذه العملة على النظام المالي العالمي.
European Commissioner for Economic Affairs Olli Rehn speaks during a media conference at an emergency meeting of EU finance ministers in Brussels, Sunday, May 9, 2010. EU finance ministers meet in Brussels Sunday to discuss establishing a new stabilisation mechanism to prevent the Greek debt crisis from spreading. (AP Photo/Virginia Mayo)

المفوضية الأوربية تطالب بمراقبة ميزانيات دول اليورو قبل التصديق عليها 12.05.2010

تسعى المفوضية الأوروبية إلى تفادي وقوع دول جديدة في منطقة اليورو في أزمة مالية كالتي وقعت في اليونان. و يقدم اليوم مفوض العملة و الاقتصاد أولي رين خطة لتطبيق قانون يساهم في تفادي الوقوع في أزمات مالية جديدة.