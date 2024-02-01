اليهودي زوس 2.0 -معاداة السامية من الحقبة النازية إلى عصر الإنترنت

معاداة السامية في الفضاء الرقمي لها تأثير عميق على المجتمع، فتطبيقات المراسلة وغرف الدردشة تتحول إلى منصات للكراهية والتحريض. وهناك مؤشرات على أن التطرف المعادي لليهود على الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى عنف جسدي كالهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا في مدينة هاله الألمانية عام 2019. يوثق المخرج فيليكس مولر الجذور المرئية لمعاداة السامية الجديدة، ويلقي في سياق ذلك نظرة تاريخية على الدعاية النازية المصورة. هل ما زالت كليشيهات وقوالب نمطية وقصص من أفلام النازية مثل فيلم "اليهودي زوس" لها تأثير حتى يومنا هذا؟ أين يمكن أن نجد استمرارية في لغة أفلام الدعاية النازية لم تعرض حتى يومنا هذا، في المحتوى المنتشر على منصات يمينية أو في حملات انتخابية لسياسيين يمينيين متطرفين؟ فيلم " اليهودي زوس 2.0" يفك شيفرة هذه الصور النمطية القديمة والجديدة ويتقفى أثر قصص المؤامرة المعادية لليهود التي يبدو أنها ترتبط بشكل مباشر بالصور العدائية القديمة لوزارة الدعاية النازية برئاسة جوزيف غوبلز.