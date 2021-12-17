 اليمين المتطرف.. كيف أصبح أكبر تهديد للديمقراطية بألمانيا؟ | مسائية DW | DW | 07.06.2022

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مسائية DW

اليمين المتطرف.. كيف أصبح أكبر تهديد للديمقراطية بألمانيا؟

تقرير لهيئة حماية الدستور الألمانية يحذر من أن التطرف اليميني بات يشكل أكبر تهديد للديمقراطية في ألمانيا.. ما التفاصيل؟ وكيف تتعامل السلطات الألمانية مع هذا التحذير؟

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