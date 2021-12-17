اليمين المتطرف.. كيف أصبح أكبر تهديد للديمقراطية بألمانيا؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تقرير لهيئة حماية الدستور الألمانية يحذر من أن التطرف اليميني بات يشكل أكبر تهديد للديمقراطية في ألمانيا.. ما التفاصيل؟ وكيف تتعامل السلطات الألمانية مع هذا التحذير؟
تسعى جماعات تزعم بـ"تفوق البيض" إلى استغلال المخاوف البيئية لتبرير جرائمها في إطار ما يُطلق عليه "الفاشية البيئية"، فما هي حركات "الفاشية البيئية" وما أهدافها؟
بعد أن كان "حزب البديل من أجل ألمانيا" قد صعد سريعا في السنوات الماضية، اعتمادا على تبني قضايا مثارة في أوساط الراي العام ومنها قضية الهجرة، بدأت شعبيته في الانحدار مع تغير المزاج الشعبي. فهل هي بداية النهاية للحزب؟
كشفت دراسة حديثة أن معاداة السامية مشكلة "متجذرة بعمق" في المجتمع الألماني، لكنها أكثر انتشاراً بين المسلمين واليمينيين المتطرفين. يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان أن ارتفاع جرائم معاداة السامية في البلاد إلى مستوى قياسي.
قال رئيس المجلس المركزي لليهود بألمانيا إن هناك حاجة لأفراد شرطة مدربين جيدا وقضاء يقظ لمواجهة تزايد معاداة السامية، داعيا لكشف حالات التطرف اليميني في الشرطة والجيش. وأفاد أن الحرب في أوكرانيا لم تحدث شرخا بين اليهود.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول