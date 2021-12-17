اليمين المتطرف.. كيف أصبح أكبر تهديد للديمقراطية بألمانيا؟

حزب البديل من أجل ألمانيا ـ هل يفقد شعبيته بتغير اهتمامات الناخب؟

بعد أن كان "حزب البديل من أجل ألمانيا" قد صعد سريعا في السنوات الماضية، اعتمادا على تبني قضايا مثارة في أوساط الراي العام ومنها قضية الهجرة، بدأت شعبيته في الانحدار مع تغير المزاج الشعبي. فهل هي بداية النهاية للحزب؟