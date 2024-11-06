اليمين المتطرف في أوروبا يحتفل بفوز ترامب.. تأثير الدومينو؟

احتفل نواب يمينيون متطرفون في البرلمان الأوروبي وهم يعتمرون قبعات تحمل شعار "اجعلوا أوروبا عظيمة مجدداً"، بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، معربين عن أملهم في أن تعزز هذه "اللحظة التاريخية" اتجاههم السياسي.

في فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، وجه أعضاء في تكتل "وطنيون من أجل أوروبا" من أروقة البرلمان الأوروبي في بروكسل التهنئة لدونالد ترامب على وقع موسيقى أغنية "واي أم سي آيه" (جمعية الشبان المسيحيين) لفرقة فيلدج بيبول.

وقال النواب الذين يمثلون أحزاب "فوكس" الإسباني و"الحرية النمساوي و"فيدس" المجري، إن عودة الرئيس الجمهوري غير المتوقعة إلى البيت الأبيض أظهرت "إرادة الشعب لاتجاه جديد جريء". وأضافوا في الفيديو "الآن حان الوقت بالنسبة لنا في أوروبا لكي نحذو حذوهم".

و"فيدس" هو الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أحد أقرب حلفاء ترامب في أوروبا والذي يستضيف الخميس قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي ال27 في بودابست.

واغتنم سيغبرت دروسي النائب عن "حزب البديل من أجل ألمانيا" الفرصة بشكل منفصل خلال استجواب مفوضين محتملين في البرلمان الأوروبي، ليتمنى بشكل علني "التوفيق" في هذا "اليوم السعيد" للرئيس المنتخب البالغ 78 عاماً. وقال دروسي الذي وضع قبعة حمراء كتب عليها "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" أمامه، إن انتخاب ترامب يعد "مثالاً جيداً لدولنا".

الانتخابات الأمريكية بعيون السياسيين الألمان..ما المخاوف؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

واختلفت اللهجة بين الوسط واليسار الأوروبيين بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض إثر فوزه الكاسح على المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس.

وقال باسكال كانفين من تكتل إعادة تجديد أوروبا الوسطي "يتوجب علينا أكثر من أي وقت مضى التأكيد على أوروبا كقوة"، مضيفاً "في مواجهة الترامبية والمستنسخين عنها الذين يريدون تدمير أوروبا من الداخل، دعونا لا نستسلم".

واعتبر رافاييل غلوكسمان من تكتل الاشتراكيين والديموقراطيين أن الانتخابات الأميركية تضع "كل زعيم أوروبي أمام مسؤولياته"، داعياً إلى دعم أقوى لأوكرانيا وتعزيز دفاعات أوروبا.

وهنأ مانفريد فيبر، زعيم حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط، أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي، الرئيس المنتخب ترامب، مضيفاً أن الانتخابات تمثل "نقطة تحول تاريخية" للاتحاد الأوروبي. وقال "يجب على أوروبا حماية مصالحها بسيادة واستقلال دون إهمال التعاون القوي عبر الأطلسي". أضاف "يجب أن نكون قادرين على الاضطلاع بدورنا الخاص في العالم. التركيز الآن هو على بناء اتحاد دفاعي أوروبي ودعامة أوروبية قوية لحلف شمال الأطلسي".

وكان العديد في المسؤولين في بروكسل قلقين من احتمال فوز ترامب قبل الانتخابات الأميركية خشية تراجع التزام الولايات المتحدة بالأمن الأوروبي وتقلص الدعم العسكري لأوكرانيا.

خ.س/ع.خ (أ ف ب)