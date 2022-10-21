 اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني تؤدي اليمين كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا | DW الأخبار | DW | 23.10.2022

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اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني تؤدي اليمين كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا

اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني تؤدي اليمين كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطالياز الحكومة الجديدة تضم وجوها تعكس التوجه اليميني للحكومة الجديدة.

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15.09.2022 Auf diesem vom ukrainischen Katastrophenschutz zur Verfügung gestellten Foto reparieren Arbeiter das Bauwerk, nachdem ein Raketenangriff den Damm und eine nahe gelegene Pumpstation getroffen und beschädigt hatte. Laut ukrainischen Behörden schlug am 14. September ein russischer Raketenangriff auf den Damm eines Stausees in der Nähe von Krywyj Rih, dem Geburtsort von Präsident Selenskyj, ein und führte zu Überschwemmungen in Teilen der Stadt. +++ dpa-Bildfunk +++

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September 24, 2022, ROME, ITALIA: Polling station officials during final preparations for the general elections inside a polling station in Rome, Italy, 24 September 2022. General elections in Italy will be held on 25 September. ANSA/ETTORE FERRARI (Credit Image: © ANSA via ZUMA Press

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Brothers of Italy's Giorgia Meloni delivers her address during a party rally in Naples, Friday, Sep. 23, 2022. Italians will vote on Sunday in what is billed as a crucial election on a continent reeling from the repercussions of the war in Ukraine. (Alessandro Garofalo/LaPresse Via AP)

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