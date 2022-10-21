اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني تؤدي اليمين كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا

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اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني تؤدي اليمين كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطالياز الحكومة الجديدة تضم وجوها تعكس التوجه اليميني للحكومة الجديدة.
يتوجه أكثر من خمسين مليون إيطالي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانهم وسط توقعات بأن يتصدر اليمين المتطرف النتائج بقيادة جيورجيا ميلوني وحزبها القومي "إخوة إيطاليا"، بل يمكنه أيضا الحصول على أغلبية مطلقة وتشكيل الحكومة.
بعد تفويض القصر الرئاسي لها بتشكيل حكومة جديدة، تقدمت اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني بالفعل بقائمة مجلس وزرائها. وستكون ميلوني صباح السبت أول امرأة تصبح رئيسة لوزراء إيطاليا، إضافة إلى أول يمينية متطرفة منذ موسيليني.
تحالف اليمين المتطرف مع القوى المحافظة في إيطاليا في طريقه إلى احداث زلزال سياسي في أوروبا، وذلك بعد فوزه في النتائج التشريعية وفقاً للنتائج الأولية. خطوة فرحت بها قوى اليمين المتطرف داخل الاتحاد الأوروبي.
تصاعدت التوقعات بفوز ائتلاف اليمين في الانتخابات التشريعية الإيطالية وسط نسب مشاركة ضعيفة. ولو صحت التوقعات فإنّ جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف ستصبح أول رئيسة وزراء في إيطاليا.
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