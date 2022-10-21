اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني تؤدي اليمين كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا

جورجيا ميلوني معجبة سابقة بموسوليني تغزو الساحة السياسية الإيطالية

تحالف اليمين المتطرف مع القوى المحافظة في إيطاليا في طريقه إلى احداث زلزال سياسي في أوروبا، وذلك بعد فوزه في النتائج التشريعية وفقاً للنتائج الأولية. خطوة فرحت بها قوى اليمين المتطرف داخل الاتحاد الأوروبي.