اليمن.. 12 قتيلاً وعشرات الجرحى في انفجار بمحيط مطار عدن

سقط 12 قتيلاً على الأقل، وجرح نحو 20 آخرين، إثر انفجار سيارة، مساء اليوم السبت (30 تشرين الأول/أكتوبر 2021)، في محيط مطار عدن الدولي، جنوبي اليمن.



وقال مصدر طبي، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الانفجار أسفر عن سقوط 12 قتيلاً من الجنود والمدنيين بينهم نساء وأطفال، و نحو 20 جريحاً، بعضهم إصابتهم خطرة. وأشار المصدر إلى أن بعض الضحايا لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، فيما أكدت مصادر محلية أن الانفجار وقع بالتزامن مع وصول رحلة للخطوط الجوية اليمنية.

ونشر صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو، تظهر السيارة التي انفجرت في الطريق المؤدي إلى بوابة المطار الخارجية في خور مكسر، وهي متفحمة بشكل كلي، إلى جانب احتراق سيارات كانت بالقرب منها، وبعض الضحايا. وفي الوقت الذي أكد فيه شهود عيان أن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة، قالت مصادر محلية أخرى إنه ناتج عن انفجار شاحنة محملة بالوقود. وطالبت السلطات المحلية في عدن في بيان لها، وسائل الإعلام إلى عدم التسرع في نشر خلفيات وملابسات التفجير.



وقال مسؤول بالمطار لرويترز إن شاحنة صغيرة انفجرت عند المدخل الخارجي للمطار، في حين قال مسؤول محلي ومصدران أمنيان إن الشاحنة كانت محملة بمنتجات بترولية. وكان الانفجار قوياً وسمع دويه في أنحاء المدينة. كما حطم نوافذ المنازل القريبة من المطار. وأكدت السلطات أن عربات الدفاع المدني تعاملت مع النيران الناجمة عن التفجير بعد حدوثه مباشرة، فيما تحركت سيارات الإسعاف لموقع الحادثة لنقل المصابين للمراكز الصحية المجاورة.

وأشارت السلطات إلى أن إدارة مكتب الصحة بالعاصمة عدن، ستقوم لاحقاً بنشر الإحصائيات الحقيقية لحادث التفجير بعد التأكد من كامل الضحايا الواصلين إلى المراكز الصحية والمستشفيات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، انفجرت سيارة ملغومة استهدفت موكباً يقل المحافظ في مدينة عدن، وهو عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بينما نجا المحافظ.



وسبق وأن سقط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، إثر تفجير سيارات مفخخة، وعبوات ناسفة في مدينة عدن، في ظل انفلات أمني كبير تشهده المدينة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً. وعدن هي المقر المؤقت للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تقاتل منذ حوالي سبع سنوات جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، ضمن تحالف تدعمه السعودية.

ويُعقّد عدم الاستقرار في الجنوب جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن التي أودت بحياة عشرات الألوف وجعلت 80 بالمئة من السكان في حاجة إلى المساعدة.



م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ ، رويترز)