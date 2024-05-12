اليمن والأمم المتحدة يبحثان مساعي استئناف العملية السياسية

في خطوة تعكس استمرار الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، التقى أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ في العاصمة المؤقتة في عدن.

التقى أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد (12 آيار/مايو) في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ، وأطلعه على نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية ضمن مساعيه الجديدة من أجل استئناف مسار العملية السياسية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن اللقاء استعرض المسارات التي يعمل من خلالها المبعوث الأممي للتعامل مع الوضع الراهن "خاصة مع استمرار تصعيد مليشيا الحوثي وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، واستهداف السفن التجارية والملاحة الدولية، ورفضها لكل الحلول والمبادرات في تحد صريح للجهود الأممية والإقليمية والدولية والإرادة الشعبية".

وقال بن مبارك، إن" الحرب الاقتصادية التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني من استهداف منشآت تصدير النفط أو في الجوانب المصرفية واستنزاف قدرات القطاع الخاص والجبايات على المواطنين لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها".

ولفت إلى أن" التدهور المعيشي والخدمي الذي يعيشه المواطنون وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي هي نتائج مباشرة لهذه الحرب الحوثية، ما يتطلب موقفا دوليا رادعا وحازما تجاه ذلك".

من جانبه، قدم المبعوث الأممي، لبن مبارك استعراضا لنتائج زياراته وجولاته الأخيرة، والقلق القائم من استمرار التصعيد الذي يدفع إلى مسارات أخرى لا تساعد على تحقيق السلام الذي ينشده الشعب اليمني.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، فقد أعرب غروندبرغ، عن تفهمه الكامل لنتائج الحرب الاقتصادية وتأثيراتها على الشعب اليمني، والحرص على الحفاظ على فرص السلام، ومواصلة العمل من اجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب إلا المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمني.

يأتي ذلك استمرارا للجهود الدولية الرامية لتجديد الهدنة والتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد بينالحوثيين والحكومة اليمنية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية، منذ أكثر من تسع سنوات.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا)