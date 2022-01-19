اليمن: معاناة الإنسان في ظل الحرب

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تصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم. بالكاد تصل المساعدات إلى السكان، كما أن النفط والغاز باتا سلعة نادرة أيضا.
يعتبر احتجاز الحوثيين لسفينة إماراتية تحولا نوعيا غير مسبوق بتداعيات إقليمية غير محسوبة العواقب، خصوصا وأنه كان هناك دائما توجس من أن يمتد لهيب الحرب في اليمن ليهدد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
اتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، جماعة الحوثيين بخطف سفينة شحن ترفع علم الإمارات كانت "تقل معدات طبية"، فيما قال المتحدث باسم الجماعة إنه تم "ضبط" سفينة تحمل "مواد عسكرية وشاركت في أعمال معادية".
أثار مقتل الصحفية اليمنية رشا عبد الله الحرازي مخاوف زملائها الصحفيين على حياتهم وسط تردي الأوضاع الأمنية وانتهاكات حرية الإعلام في هذا البلد الفقير خاصة وأن الصحفيين في اليمن يتعرضون لملاحقات من مختلف أطراف الصراع.
كأن ويلات الحرب وما خلفته من دمار ومجاعة لا تكفي، ليقوم المتحاربون بقطع الطرق والإمدادات عن السكان. معاناة أهالي محافظة تعز التي تقطعت أوصالها تجسد مأساة اليمنيين، فكيف يعيشون حياتهم اليومية في ظل الحرب والحصار؟
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