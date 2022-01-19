 اليمن: معاناة الإنسان في ظل الحرب | مراسلون حول العالم | DW | 28.01.2022

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مراسلون حول العالم

اليمن: معاناة الإنسان في ظل الحرب

تصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم. بالكاد تصل المساعدات إلى السكان، كما أن النفط والغاز باتا سلعة نادرة أيضا.

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