اليمن: معاناة الإنسان في ظل الحرب

لهيب حرب اليمن يمتد لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر

يعتبر احتجاز الحوثيين لسفينة إماراتية تحولا نوعيا غير مسبوق بتداعيات إقليمية غير محسوبة العواقب، خصوصا وأنه كان هناك دائما توجس من أن يمتد لهيب الحرب في اليمن ليهدد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.