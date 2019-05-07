اليمن.. مطالبات بإطلاق سراح مهاجرين تحتجزهم حكومة هادي

دعت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء (السابع من مايو / أيار 2019) إلى إطلاق سراح أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر، أغلبهم من إثيوبيا، قالت إنهم مازالوا محتجزين في ظروف غير إنسانية داخل مركزي احتجاز في جنوب اليمن. وبدأ احتجاز هؤلاء المهاجرين قبل أسبوعين في مدينة عدن ومحافظة لحج القريبة منها وهما تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف تقوده السعودية والإمارات.

وقال جول ميلمان، المتحدث باسم المنظمة، في إفادة صحفية في جنيف "ما زال نحو ثلاثة آلاف مهاجر محتجزين في موقعين مؤقتين للاحتجاز بمحافظتي عدن وأبين اليمنيتين". وقال إن منهم 2500 محتجزون في إستاد لكرة القدم في عدن حيث يكافح عمال الإغاثة انتشار الأمراض.

وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن الحراس أطلقوا النار على المهاجرين المحتجزين في استأد عدن الرياضي يوم 30 أبريل / نيسان وإن اثنين منهم أصيبوا بالرصاص مما تسبب في إصابة مراهق بالشلل على الأرجح. ولم يكن لديها المزيد من التفاصيل عن الواقعة اليوم الثلاثاء.

وقال ميلمان "المنظمة ما زالت قلقة للغاية على الأشخاص المحتجزين في ظروف غير إنسانية في عدن وأبين". وأضاف أن المنظمة تجري اتصالات مع السلطات في محاولة لإطلاق سراحهم. وأضاف أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تلقت تقارير عن الإفراج في الأيام القليلة الماضية عن 1400 شخص كانوا محتجزين في معسكر تابع للجيش في لحج. وتابع أن 14 مهاجراً على الأقل توفوا بالإسهال الحاد المتفشي في لحج حيث تعالج المنظمة نحو 70 كانوا معتقلين.

وتعتزم المنظمة إجلاء 237 إثيوبيا ونقلهم إلى أديس ابابا في إطار برنامجها للترحيل الطوعي.

ويشار إلى أنه يصل آلاف المهاجرين إلى اليمن كل عام أغلبهم من منطقة القرن الأفريقي هربا من الجفاف والبطالة في ديارهم أملين في أجور العمل في الخليج.

وقال ميلمان "آلاف المهاجرين تقطعت بهم السبل في مناطق أخرى في مختلف أرجاء اليمن".

خ.س/ ص.ش (رويترز)