 اليمن: كفاح أمهات المخطوفين | تقارير جديدة | DW | 13.01.2022

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تقارير جديدة

اليمن: كفاح أمهات المخطوفين

في اليمن، تزداد أعداد الأمهات والزوجات اللاتي يقاومن مليشيا الحوثي الإرهابية. ينزلن إلى الشوارع من أجل حرية أبنائهن وأزواجهن، حتى ولو كن يخاطرن بصحتهن وحياتهن.

Dokumentation Jemen - Mütter der Entführten

Dokumentation Jemen - Mütter der Entführten

في يوم زواج ابنها استيقظت مريم وعائلتها في الصباح الباكر على صوت طرق قوي على باب منزلهم. تقول مريم إن عددا من المقاتلين الحوثيين المُقنّعين جاءوا على متن 34 عربة عسكرية، وبعد ثوانٍ قليلة أحاطوا بالعائلة وهي جالسة على أرضية المطبخ وبدأوا يطلقون طلقات تحذيرية بأسلحتهم. وعندما قاوم ابنها، ألقى المسلحون قنابل يدوية على المنزل. أصيبت العروس وعدد كبير من أفراد العائلة الآخرين، بعضهم كانت إصاباتهم خطيرة. حاولت مريم اعتراض الرجال لحماية ابنها، لكنهم كما تقول أمسكوا برأسها وجذبوها بعيدا عنه. قبل الفجر، اختطف الحوثيون الابن واثنين من أعمامه بالقوة. مضت أشهر قبل أن تتمكن مريم من العثور على ابنها في سجن للحوثيين، حيث تعرض لسوء المعاملة.

Dokumentation Jemen - Mütter der Entführten


ميليشيا الحوثي الإرهابية تسيطر بقوة على المنطقة، وخطف وسجن وتعذيب أفراد العائلات الذكور جزء من الحياة اليومية. يسلط هذا الوثائقي الضوء على منظمة سرية لأمهات وزوجات يقاومن الحوثيين منذ عام 2016. ويعرض الفيلم عن كثب مشاهد واقعية للحرب وسط العاصمة صنعاء.

 


مواعيد البث
DW  عربية

السبت 19 فبراير/شباط 2022 – 03:15 UTC
السبت  19 فبراير/شباط 2022 – 13:15 UTC
السبت 19 فبراير/شباط  2022 – 16:15 UTC
السبت 19 فبراير/شباط 2022 – 19:15 UTC
الأحد 20 فبراير/شباط 2022 – 05:15 UTC
الأحد 20 فبراير/شباط 2022 – 22:15 UTC
الإثنين 21 فبراير/شباط 2022 – 11:15 UTC
الإثنين 21 فبراير/شباط 2022 – 18:15 UTC
الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022– 07:15 UTC
الأربعاء 23 فبراير/شباط 2022 – 01:15 UTC
الأربعاء  23 فبراير/شباط 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 23 فبراير/شباط 2022 – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

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