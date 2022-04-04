اليمن: قتلى وعشرات الجرحى في انفجار مخزن للسلاح في محافظة أبين

قتل ستة مدنيين على الأقل وأصيب 30 آخرون، اليوم الثلاثاء (الخامس من يوليو/تموز)، فيانفجار مخزن أسلحة في مدينة لودر في أبين جنوب اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن "مخزنا للسلاح موجود أسفل بناية سكنية انفجر في ظروف غامضة" في مدينة لودر في محافظة أبين الجنوبية. وبحسب المسؤول فإن الانفجار أدى إلى "تدمير البناية وتضرر بنايات مجاورة" وخلّف قتلى وأكثر من 30 جريحا.

وذكر مصدر آخر لوكالة رويترز أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا جاء نتيجة تسابق عشرات المواطنين نحو المستودع، قبل انفجاره مرة أخرى مما تسبب أيضا في وقوع أضرار بالغة للمباني السكنية المجاورة. وذكر شهود عيان أن أضرارا لحقت بالمباني المجاورة.

مشاهدة الفيديو 52:05 وثائقي - حرب اليمن القذرة - العالم يدير ظهره لأسوأ أزمة إنسانية

وينتشر السلاح بشكل كبير في اليمن،وتضم مدينة لودر جنوب البلاد سوقا للسلاح يقوم ببيع مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ويشهد اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، حربًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد، وخصوصا العاصمة صنعاء. والحوثيون مدعومون من إيران، في حين يدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ عام 2015 القوات الموالية للحكومة.

وتسبّبت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الأمم المتحدة، أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب.

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء يعاني سكان اليمن عموما ليس فقط من شح المياه ولكن أيضا من صعوبة الوصول إليها. مصدر الماء الآبار والأمطار الصيفية، وضاعفت الحرب من معاناة الحصول عليها...

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء والحصول على المياه النظيفة، في بعض الأحيان، صار هما من هموم اليمنيين الكثيرة. ويضطر السكان لشراء المياه، أو الاعتماد على فاعلي الخير الذين يوزعون المياه في حاويات موزعة في شوارع المدينة.

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف من القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص. والمأساة ما تزال مستمرة..

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء أطفال اليمن هم أكثر الفئات تضررا من الحرب وتداعياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقدرت اليونيسيف أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2020.

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء من أسباب الوضع الكارثي على سكان اليمن انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووجود إصدارين من العملة الوطنية (قديم وجديد)، وما نجم عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة. وزاد الوضع المعيشي تعقيدا عدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، وفقد الآلاف لمصادر دخلهم.

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء الحصول على الاحتياجات الأساسية بات مهمة شاقة في الكثير من الأحيان. أزمات إسطوانات الغاز المنزلي المتكررة شاهد على تردي الخدمات.

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء عادت بعض الأسر اليمنية إلى استخدام الأدوات التقليدية كالحطب بسبب أزمات الخدمات المتكررة والأوضاع الاقتصادية الصعبة

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء يطل اليمن على البحرين الأحمر والعربي الغنيين بالثروة السمكية، لكن غلاء الأسعار والمعارك وارتفاع تكاليف الصيد والنقل والمخاطر الأمنية جعلت الحصول على السمك رفاهية لا يستطيع المعدم أن يحلم بها (الصورة من عدن)

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء حتى تصل الأسماك إلى "سوق الصيد" في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) تكون أسعارها قد تضاعفت.

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء ترتفع أسعار المواد الخضار والفواكه خصوصا في المدن التي تدور داخلها أو حولها المعارك، مثل مدينة تعز (الصورة). وفي هذه الحالة يلجأ الباعة إلى إدخال المواد الغذائية من خلال طُرُق بديلة وعرة ملتفة وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعارها.

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء المقابر في اليمن تحولت إلى مزارات تشبه الحدائق، لكنها ليست للفسحة، بقدر ما هي تعبير عن زيادة أعداد قتلى الحرب أو موتى الأمراض والأوبئة.

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء على الجانب الموازي هنا الفرح فوق ركام الحرب! شباب يحتفلون في عرس في الشارع. الموسيقى تصدح وتطغي أحيانا على صوت الرصاص. لكن في اليمن إطلاق الرصاص ليس فقط بسبب الحرب، ففي الأعراس يطلق الرصاص عادة في الجو للتعبير عن الفرح، إلأ أن ذلك اصبح يثير الرعب لدى البعض بسبب الحرب.

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء رغم الحرب والأوضاع الصعبة، وقيود العادات والتقاليد الاجتماعية والتضييق على الحريات، إلا أن الحياة تستمر. شباب وشابات قرروا أن يعزفوا للحب وللحياة ولمستقبل أفضل..



ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، ا ف ب)