اليمن- قتلى وعشرات الجرحى باشتباكات بين موالين لهادي في تعز

قتل خمسة أشخاص وأصيب 91 بجروح باشتباكات في تعز جنوب غرب اليمن خلال الأيام الخمسة الماضية، بين جماعات مسلّحة موالية للحكومة المعترف بها دوليا، تتقاتل في ما بينها لفرض سيطرتها على المدينة، التي يحاصرها المتمردون الحوثيون.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود على حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء (23 نيسان/ أبريل 2019) إنه منذ يوم الجمعة الماضي "اندلعت الاشتباكات العنيفة (...) داخل مدينة تعز، حيث استقبلت المرافق الطبية" التي تدعمها المنظمات 91 مصابا و5 قتلى. وذكرت المنظمة أن الاشتباكات "تعرقل وصول المرضى والنساء الحوامل الى الرعاية الطبية".

وتدور المواجهات بين جماعات مسلّحة محليّة موالية للحكومة المعترف بها دوليا، بعضها إسلامية، بهدف السيطرة على مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن الغارق في نزاع مسلح منذ عام 2014. وبينما تتقاتل هذه القوات للسيطرة على المدينة، يفرض المتمردون الحوثيون، الذي يقاتلون القوات الحكومية منذ نحو خمس سنوات، حصاراً على تعز.

وقتل في النزاع بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها صنعاء، نحو عشرة آلاف شخص منذ بداية العمليات العسكرية في مارس/ آذار 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير. وتسبّب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 بالمئة من السكان.

ص.ش/ع.ج (أ ف ب)