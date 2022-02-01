اليمن: فتيات يتحدين المجتمع ويتعلمن الفنون القتالية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في اليمن، قررت شابة تدريب الفتيات على الفنون القتالية رغم القيود المجتعمية. وتعد المدربة الشابة سهام عامر أول امرأة تنضم إلى الاتحاد اليمني للملاكمة.
أثارت المعاناة التي تعرضت لها "معلمة المنصورة" آية يوسف وأخريات غيرها حملات تضامن مع النساء في ظل ملاحقات قانونية وقضايا تشهير طالت نساءً في مصر. فهل يمكن أن تدفع حملات التضامن تلك نحو تغيير واقعي داخل المجتمع؟
يظن كثيرون أن تجارة الجنس مربحة وتدر المال الوفير للعاملات فيها، إلا أن معاناتهن مستمرة رغم قانون ينظم عملهن. معرض للصور يحمل اسم "بلا وجوه.. نساء في الدعارة" يكشف جوانب أخرى من عالم خفي يلفه الغموض والظلم.
على مر التاريخ عُرف عن المجتمع الإيزيدي الانغلاق والعزلة بسبب الفقر والقيم المحافظة، بيد أنه بعد سبع سنوات من مأساتهم على يد تنظيم "داعش" في العراق، انفتح هذا المجتمع على العالم وكانت الإيزيديات المستفيد الأكبر منه.
وفقاً لأحدث البيانات الدولية، فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن يزيد عن مليوني طفل وفتاة. وما يزيد من تعقيد الوضع هي الرسوم المدرسية التي تثقل كاهل العائلات والتي معظمها غير قانوني، حسب ما كشفه تحقيق لـ DW
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول