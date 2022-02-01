 اليمن: فتيات يتحدين المجتمع ويتعلمن الفنون القتالية | DW الأخبار | DW | 01.02.2022

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اليمن: فتيات يتحدين المجتمع ويتعلمن الفنون القتالية

في اليمن، قررت شابة تدريب الفتيات على الفنون القتالية رغم القيود المجتعمية. وتعد المدربة الشابة سهام عامر أول امرأة تنضم إلى الاتحاد اليمني للملاكمة.

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