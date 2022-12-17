 اليمن ـ نساء ضحايا "الابتزاز الإلكتروني" وعقاب المجتمع المحافظ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 18.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

اليمن ـ نساء ضحايا "الابتزاز الإلكتروني" وعقاب المجتمع المحافظ

مواقع التواصل الاجتماعي رعم إيجابياتها، فإنها بها كثير من الجوانب السلبية ومنها "ظاهرة الابتزاز الإلكتروني" التي بدأت تظهر في المجتمع اليمني المحافظ وأكثر ضحاياها من النساء، فيما تعجز السلطات عن وضع حلول لها.

سارة علوان إحدى ضحايا الابتزاز الالكتروني في الييمن

سارة علوان إحدى ضحايا الابتزاز الالكتروني في الييمن

"بدأ الموضوع برقم وهمي يسألني عبر الواتساب للتحقق من هويتي، قبل أن يرسل صورا وتسجيلات وأشياء خاصة بي"، تقول سارة علوان، شابة يمنية، حاولت إنهاء حياتها، لتوجه الأنظار إلى ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، التي تنتشر على نار هادئة في مجتمع محافظ تتسع فيه دائرة مستخدمي الإنترنت كل يوم، يقابلها ضعف في الأمن السيبراني اللازم، وهي قضايا تبدأ في الفضاء الرقمي ويمكن أن تنتهي إلى القتل على أرض الواقع.

مختارات

كانت المرأة اليمنية قد حققت خلال العقود الماضية مكاسب كثيرة سواء على صعيد التعليم أو العمل أو المشاركة في الحياة العامة، لكن ظروف الحرب دفعت للتشدد ضدها وجعلت تلك الحقوق المكتسبة، بما فيها حرية التنقل، في مهب الريح.

علوان، التي تحدثت إلى DW عربية، وما تزال في طور الشفاء من إصابة برصاصة أطلقتها على نفسها كوسيلة أخيرة لإيصال معاناتها للمجتمع والأجهزة الحكومية التي صمت آذانها عن البلاغات شهوراً طويلة، تكشف عما لم يكن في حسبانها، إذ أن صديقتها وجارتها في نفس العمارة، وأحد من أقاربها (أقارب صديقتها)، كانا المسؤولين عن سرقة الذاكرة (فلاش) التي تحتفظ فيها بصورها الشخصية، ثم إرسال تهديدات متكررة إليها ونشر الصور في حساب على الفيسبوك. هذا الاكتشاف الصادم بهوية المسؤول عن الابتزاز، لم تكن لتكتشفه إلا بعد شهور من المعاناة، والأفظع من ذلك، اكتشافها أن الجهات الأمنية كانت قد توصلت إلى هويته، لكنها أبقت الأمر طي الكتمان، بينما استمرت سارة في تلقي  رسائل التهديد والابتزاز، لمطالبتها بدفع مبالغ مالية.

خذلان من الأمن والمجتمع

بعد معاملات لدى شركات الاتصالات والجهات الأمنية، للتحري بشأن هوية صاحب الرقم الذي تتلقى سارة منه الرسائل، تقول "صُدمت أن الرقم باسم جارتنا، وهي نفسها البنت الذي كانت تبتزني".

وبعد بلاغات أمنية ورحلة معاناة تخللها فسخ خطوبتها وخذلان من حولها لها في اتخاذ إجراءات كافية، "لم ينصفني أحد؛ لا أهل الولد ولا الأمن أو البحث الجنائي. أنا كنت إنسانة هادئة، وحالي حال نفسي، فجأة كل هذا حصل معي وحياتي تتدمر". وتضيف أن هذا دفعها إلى التفكير في الإقدام على خطوة وضع حد لحياتها. "لى ى جانب الضغوط الأخرى.. وصلت لشعور أنني في بلد لست قادرة فيه على أخذ حقي رغم أن عندي الأدلة"، تضيف سارة من مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

ما أقدمت عليه سارة علوان كانت الرصاصة المدوية التي دقت أجراس الإنذار بصورة غير مسبوقة لتلفت الأنظار إلى الظاهرة. وتكشف لـ"DW عربية" عن تفاصيل تلك الحادثة التي نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة، بعد أن واجهت مماطلة وأحياناً تصرفات جارحة أثناء التواصل مع الجهات الأمنية.

زيادة استخدام الإنترنت وارتفاع مخاطره

تشير التقديرات إلى أن في اليمن ما يزيد عن 8 ملايين مستخدم للإنترنت مع نهاية العام المنصرم 2022؛ أي أكثر من ربع السكان، وقد فرضت جملة من العوامل زيادة في الإقبال على الشبكة العنكبوتية من خلال الهواتف الذكية، التي باتت حتى في متناول من لا يجيدون القراءة والكتابة ولكنهم يستخدمونها كوسيلة للتواصل والاطلاع  على التسجيلات المصورة (الفيديو) وغير ذلك مما توفره التطبيقات.

أم خالد، خمسينية، لا تجيد القراءة والكتابة، لكنها باتت تقضي جزءا من وقتها مع الهاتف المحمول، في متابعة مجموعة تضم أفراد الأسرة على واتساب وتتابع من خلالها التسجيلات الصوتية والصور، كما تحرص على متابعة بعض مقاطع الفيديو على اليوتيوب. وتقول لـ"DW عربية"، إنها لا تقرأ سوى بعض الكلمات بقدر ما تركز في الصورة، التي يمكن أن تدلها على نوع الفيديو، مثل أن يكون لشخصيات مشهورة أو مناطق معروفة.

هذا التطور، وبالإضافة إلى العوامل المعروفة عالمياً، اكتسب خصوصية في الزيادة، على ضوء الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة التي فرضتها الحرب، بحيث أضحى وسيلة لتواصل العوائل المشردة فيما بينها وكوسيلة اتصال رخيصة، على الرغم من أن رداءة الخدمة ما تزال عائقاً كبيراً في استفادة أفضل من الإنترنت، كما أنه - أي ضعف التغطية - أحد الأسباب التي تحد من الاستفادة من تطبيقات الأمان واتباع إجراءات الأمان الرقمية، كالتحديث وعدم الاعتماد على تطبيقات خارجية غير معروفة أو مأمونة، كما يقول عبداللطيف محمد، خبير في الأمن السيبراني لـDW عربية.

ويضيف أن استغلال التطور الإلكتروني حاجة لا غنى عنها، أما الأمن الرقمي والظواهر السلبية تتطلب عملية على أكثر من اتجاه، منها مبادرات توعية وحتى تبني تطبيقات متخصصة وسهلة الاستخدام تساعد في الحماية. وهي في العموم، متوفرة لعموم المستخدمين ومجانية، لكن استغلالها، حسب المتحدث، بحاجة إلى عمل أكثر تركيزاً يساعد في إيصالها وتعميمها بطريقة تتآزر فيها الجهود الأمنية والتقنية والتوعوية، مثل أن تشارك شركات الاتصالات، بعيداً عن الدعاية أو التوظيف السياسي أو الإعلاني، الذي يؤثر على مدى ثقة وتقبل المستخدم.

سارة علوان تحتفل بعقد قرانها مع خطيبها في المستشفى بمدينة تعز

بعد معاناة سارة علوان من الابتزاز ومحاولتها وضع نهاية لحياتها، عاد لها خطيبها وتم عقد قرانها في المستشفى حيث ترقد.

التكنلوجيا في مجتمع محافظ سلاح ذو حدين

وفقاً لسارة علوان، فإن أكثر 20 فتاة تواصلن بها في الفترة الأخيرة، وهن من ضحايا الابتزاز الإلكتروني، يطرحن الأسئلة التي يمكن أن تفيدهن من واقع تجربتها المريرة، ومع ذلك فإنها تامل حدوث تغيير أكبر في هذا الموضوع "لأنه أصبح عبارة عن استرزاق وباب رزق للمبتز، فالحالات كل يوم تزداد والابتزاز كل يوم يزيد بشكل كبير أتمنى يكون فيه تغيير في المجتمع".

وفي حديثها لـDW عربية، تقول الخبيرة الاجتماعية اليمنية نجاة صائم خليل، إن المجتمع اليمني مثل بقية المجتمعات، شهد الطفرة التكنولوجية  وما ارتبط بها من تطور في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت متصلة بكل مجريات ودقائق حياة الأفراد، "وكما لهذه الوسائل جوانب إيجابية وجوانب سلبية، فإن الاستفادة من جوانبها الإيجابية يرتفع طرديا مع ارتفاع وعي وثقافة الإنسان".

في المقابل، وعندما يترافق استخدام هذه الوسائل، وفقاً للمتحدثة، في مجتمع ترتفع فيه نسبة الأمية وتسيطر عليه الكثير من العادات والتقاليد السلبية، وعلى رأسها  النظرة الدونية للمرأة  وعدم احترام خصوصية الآخرين، فان استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وكذا التواصل الاجتماعي، يغلب عليه استخدام الجانب السلبي منه، ومعه تصبح هذه الوسائل نقمة على بعض الأفراد، حيث "يتم تهكير حسابات الآخرين أو أجهزة تليفوناتهم واستغلال الصور والبيانات الشخصية في عمليات الابتزاز وخصوصا النساء والفتيات، وما ينتج عن ذلك من مآسي قد تؤدي الى القتل" في مجتمع محافظ.

 وتنصح خليل النساء بالذات بـ"ضرورة اتباع أساليب الأمان" لحسابات التواصل الاجتماعي ونحوها، وتشدد على أنه "وفي حال التعرض لابتزاز لابد من إبلاغ الأهل أو المقربين وإبلاغ الجهات الرسمية بحدوث هذا الابتزاز وعدم التجاوب لاي عملية ابتزاز من أي نوع".

بشير سنان، ناشط في مبادرة شبابية يمنية تعمل على محاربة الابتزاز

بشير سنان، ناشط في مبادرة شبابية يمنية تعمل على محاربة الابتزاز

عصابات قرصنة وابتزاز والنساء أكصر الضحايا

لا ينحصر الابتزاز الإلكتروني، على الفتيات، لكن خطره الأشد يقع عليهن في مجتمع ذكوري  متعصب لا يرحم الفتاة، في حال تعرضت للابتزاز في حال وقعت أيضاً ضحية لمقرصن خبيث أو في حال أخطأت"، كما يقول بشير سنان، وهو ناشط في مبادرة شبابية يمنية تعمل على محاربة الابتزاز.

ويضيف سنان في حديث لـDW  عربية أن المبادرة التي يعمل من خلالها تمكنت خلال السنوات الأخيرة من الوصول إلى عصابات تنشط من داخل اليمن ويمتد نشاطها إلى بعض الدول العربية المجاورة، حيث أن الحرب "أفرزت واقعاً سيئاً جداً البعض اتخذ من هذه الجريمة وسيلة رزق للأسف، رزق منظم، عبر عصابات مختلفة".

ويواصل "نحن في مجتمع محافظ يختلف عن باقي المجتمعات العربية المحيطة، أي أن صورة للفتاة، حتى لو كانت صورة عادية وهي متغطية بالحجاب فقط يظهر فيها الوجه، فقد ربما يؤدي ذلك إلى وقوعها ضحية من قبل أهلها، فما بالك إذا كانت صور وفيديوهات التقطت في أعراس وجلسات نسائية خاصة وغيرها" وتم تسريها.

ويحذر سنان بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند تصوير الجلسات الخاصة بالموبايل، وعند تخزين الصور الشخصية في الهواتف، ومراعاة تأمين الأجهزة والبريد الإلكتروني، وتغيير كلمات السر باستمرار.

صفية مهدي ـ اليمن

  • Jemen Taiz | Wassertank

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    يعاني سكان اليمن عموما ليس فقط من شح المياه ولكن أيضا من صعوبة الوصول إليها. مصدر الماء الآبار والأمطار الصيفية، وضاعفت الحرب من معاناة الحصول عليها...

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    والحصول على المياه النظيفة، في بعض الأحيان، صار هما من هموم اليمنيين الكثيرة. ويضطر السكان لشراء المياه، أو الاعتماد على فاعلي الخير الذين يوزعون المياه في حاويات موزعة في شوارع المدينة.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف من القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص. والمأساة ما تزال مستمرة..

  • Hungersnot im Jemen

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    أطفال اليمن هم أكثر الفئات تضررا من الحرب وتداعياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقدرت اليونيسيف أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2020.

  • Jemen Taiz | Demonstrant

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    من أسباب الوضع الكارثي على سكان اليمن انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووجود إصدارين من العملة الوطنية (قديم وجديد)، وما نجم عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة. وزاد الوضع المعيشي تعقيدا عدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، وفقد الآلاف لمصادر دخلهم.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    الحصول على الاحتياجات الأساسية بات مهمة شاقة في الكثير من الأحيان. أزمات إسطوانات الغاز المنزلي المتكررة شاهد على تردي الخدمات.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    عادت بعض الأسر اليمنية إلى استخدام الأدوات التقليدية كالحطب بسبب أزمات الخدمات المتكررة والأوضاع الاقتصادية الصعبة

  • Jemen Symbolbild Arbeiter

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    يطل اليمن على البحرين الأحمر والعربي الغنيين بالثروة السمكية، لكن غلاء الأسعار والمعارك وارتفاع تكاليف الصيد والنقل والمخاطر الأمنية جعلت الحصول على السمك رفاهية لا يستطيع المعدم أن يحلم بها (الصورة من عدن)

  • Jemen Taiz | Fischhändler

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    حتى تصل الأسماك إلى "سوق الصيد" في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) تكون أسعارها قد تضاعفت.

  • Jemen Taiz | Händler

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    ترتفع أسعار المواد الخضار والفواكه خصوصا في المدن التي تدور داخلها أو حولها المعارك، مثل مدينة تعز (الصورة). وفي هذه الحالة يلجأ الباعة إلى إدخال المواد الغذائية من خلال طُرُق بديلة وعرة ملتفة وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعارها.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    المقابر في اليمن تحولت إلى مزارات تشبه الحدائق، لكنها ليست للفسحة، بقدر ما هي تعبير عن زيادة أعداد قتلى الحرب أو موتى الأمراض والأوبئة.

  • Jemen Taiz | Hochzeitsfeier

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    على الجانب الموازي هنا الفرح فوق ركام الحرب! شباب يحتفلون في عرس في الشارع. الموسيقى تصدح وتطغي أحيانا على صوت الرصاص. لكن في اليمن إطلاق الرصاص ليس فقط بسبب الحرب، ففي الأعراس يطلق الرصاص عادة في الجو للتعبير عن الفرح، إلأ أن ذلك اصبح يثير الرعب لدى البعض بسبب الحرب.

  • Musik im Jemen

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    رغم الحرب والأوضاع الصعبة، وقيود العادات والتقاليد الاجتماعية والتضييق على الحريات، إلا أن الحياة تستمر. شباب وشابات قرروا أن يعزفوا للحب وللحياة ولمستقبل أفضل..


 