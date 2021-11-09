 اليمن ـ مقتل صحفية حامل وإصابة زوجها في انفجار استهدف سيارتهما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.11.2021

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اليمن ـ مقتل صحفية حامل وإصابة زوجها في انفجار استهدف سيارتهما

حادث مأساوي جديد شهده اليمن، إذ قتلت صحفية حامل وهي في طريقها للمستشفى لتضع مولودها، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة زوجها الصحفي. نقابة الصحفيين في اليمن اعتبرت ما حدث مؤشرا لمرحلة عنف جديدة.

صورة من مكان الانفجار الذي استهدف سيارة صحفية يمنية حامل وزوجها. الصورة بتاريخ 9 نوفمبر 2021

عبوة ناسفة زرعت في سيارة الصحفي محمود العتمي انفجرت عندما كان ينقل زوجته رشا عبدالله الى المستشفى لتضع جنينها

قُتلت صحفية يمنية حامل في شهرها التاسع في مدينة عدن الجنوبية مساء الثلاثاء (التاسع من نوفمبر 2021) وهي في طريقها الى المستشفى لتضع مولودها برفقة زوجها الذي أصيب بجروح، عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارتهما، حسبما أفاد مسؤول أمني والزوج.

وقال المسؤول في القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا لوكالة فرانس برس إنّ "عبوة ناسفة زرعت في سيارة الصحفي محمود العتمي انفجرت عندما كان ينقل زوجته رشا عبدالله الى المستشفى لتضع جنينها".

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والصحفية رشا عبدالله (27 عاما) وزوجها الصحافي العتمي يتعاونان مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية ولديهما طفل يبلغ من العمر عامين. ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف خلف الهجوم، لكن العتمي اتّهم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق شاسعة في شمال وغرب اليمن بالوقوف خلف التفجير. وقال في اتصال مع فرانس برس "كانوا يبحثون عن عنوان منزلي بحسب ما وصلني من معلومات".

سابقة غير معهودة

من جهتها أدانت نقابة الصحفيين اليمنية، استهداف عبد الله والعتمي معتبرة ما حدث"سابقة غير معهودة ومستهجنة"، مبدية خشيتها من أن تكون  مؤشرا خطيرا لمرحلة  جديدة وعنيفة تستهدف الصحفيين في اليمن بهذه الوسائل التي وصفتها بـ "الرخيصة  والجبانة ، في ظل إفلات قتلة الصحفيين ومنتهكيهم من العقاب والمساءلة".

ودعت نقابة الصحفيين المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب  للتضامن مع الصحفيين اليمنيين ومواصلة الجهود لتوفير بيئة آمنة للصحافة والصحفيين في اليمن.

وقتل العديد من الصحافيين اليمنيين منذ بداية النزاع الدائر في اليمن، من بينهم نبيل القعيطي الذي كان يتعاون مع وكالة فرانس برس قبل اغتياله في عدن في 2020، وعبد الله القادري الذي قُتل في قصف في وسط البلاد عام 2018.

ا.ف/ ع.ج.م  (أ.ف.ب، د.ب.أ)

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