 اليمن ـ مؤشرات ″إيجابية″ على هدنة مؤقتة بضغوط أممية وأمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.03.2022

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اليمن ـ مؤشرات "إيجابية" على هدنة مؤقتة بضغوط أممية وأمريكية

قالت السعودية إنها ردت بإيجابية على اقتراح أممي بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن. وكان كل من الحوثين والتحالف بقيادة السعودية قد أعلنا هدنة من طرف واحد، فيما تضغط الأمم المتحدة وأمريكا من أجل هدنة أوسع نطاقا في اليمن.

مقاتل حوثي (19/12/2018)

طرفا الحرب فياليمن يعلنان هدنة من طرف واحد، فهل تصمد هذه المرة؟ (أرشيف)

 

قال مسؤول سعودي اليوم الخميس (31 مارس/آذار 2022) إن المملكة ردت بإيجابية على اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن وقف لإطلاق النار في  اليمن، وفقا لما أوردته وكالة رويترز دون الإفصاح عن هوية المسؤول.

من جانبه قال غروندبرغ إنه يتواصل مع الأطراف المتحاربة في اليمن، حيث يقاتل تحالف تقوده السعودية  الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ سبع سنوات، للتوصل إلى هدنة في شهر رمضان الذي من المتوقع أن يبدا بعد غد السبت.

مختارات

التحالف بقيادة السعوديّة في اليمن يعلن عن شنّ "هجمات عدائية" على منشآت شركة أرامكو من بينها محطة للغاز ومرافق بنية تحتية أخرى جنوبي المملكة. والحوثيون يقولون إنهم استهدفوا عددا من "المنشآت الحيوية والحساسة" في السعودية.

قالت الأمم المتحدة إنها لم تجمع سوى 1.3 مليار دولار من أكثر من 4 مليارات مطلوبة لليمن هذا العام، وسط تحذيرات عالمية من أزمة غذاء في البلد الذي تمزقه الحرب و"تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق"!

ورحب مبعوثا الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأربعاء بتحركات الهدنة المؤقتة التي اتخذها الجانبان المتحاربان في اليمن باعتبارها خطوات مشجعة، في حين شددا على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار على نحو أكثر شمولا قد يسهم في تخفيف أزمة إنسانية حادة.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين في اليمن قد أعلن أنه سيوقف العمليات العسكرية اعتبارا من صباح الأربعاء، بعد إعلان الجماعة المتحالفة مع إيران هذا الأسبوع  تعليق الهجمات عبر الحدود والعمليات الهجومية البرية في اليمن لمدة ثلاثة أيام.

وجاءت المبادرات التي أعلنها كل جانب على حدة بعد دعوة من الأمم المتحدة لهدنة خلال شهر رمضان في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات والتي حصدت أرواح عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى هاوية الجوع.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غروندبرغ والمبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ خلال تجمع مشاورات يمنية في الرياض إن الإعلانات أحادية الجانب خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال مصدران مطلعان إن اقتراح الأمم المتحدة يتعلق بهدنة مؤقتة مقابل السماح لسفن الوقود بالرسو في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون ولعدد صغير من الرحلات التجارية من مطار صنعاء.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن هناك "فرصا حقيقية" لإحراز تقدم لأن هناك "استعدادا" داخل اليمن ومن الدول في المنطقة. وأضاف "سمعنا تصريحات إيجابية من الحوثيين عن أنهم على استعداد للمشاركة".

وتحاول الأمم المتحدة والولايات المتحدة منذ العام الماضي التوصل إلى هدنة دائمة لكن الجانبين المتحاربين رفضا التسوية.

ويريد الحوثيون أن يرفع التحالف الحصار قبل أي محادثات عن وقف دائم لإطلاق النار، في حين يريد التحالف الذي يسيطر على مياه اليمن ومجاله الجوي، اتفاقا متزامنا.

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مشاورات يمنية يمنية في السعودية بدون الحوثيين.. ما جدواها؟

وكان الحوثيون قد أعلنوا من طرف واحد هدنة لمدة ثلاثة أيام. واحترم الطرفان وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات في اليمن، بحسب ما أفاد شهود عيان. ويوم أمس الأربعاء أعلن الحوثيون، "انتهاء مهلة  تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية  كافة باتجاه السعودية، وإيقاف العمليات الهجومية في جميع الجبهات في اليمن"، لكنهم أكدوا أنهم لا يمانعون من أية "استجابة إيجابية تحت أي عنوان ومن أي زاوية".

وانتهت جلسات مشاورات أطراف يمنية في الرياض لليوم الثاني. وسيتم استئناف المشاورات يوم الأحد القادم. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق أن المجال مازال مفتوحا لمليشيا الحوثي للمشاركة في مشاورات الرياض.

وكان الحوثيون قد رحبوا بقرار دعوة الأطراف اليمنية لإجراء محادثات، لكنهم قالوا إن الجماعة لن تشارك إلا إذا جرت المحادثات في بلد "محايد".

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز)

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