 اليمن ـ سقوط نحو 200 بين قتيل وجريح في قصف سجن في معقل الحوثيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.01.2022

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اليمن ـ سقوط نحو 200 بين قتيل وجريح في قصف سجن في معقل الحوثيين

سقط حوالي 200 قتيل وجريح في هجوم على سجن في شمال اليمن، وفق منظمات طبية وإغاثية ومصادر محلية، والحوثيون يلقون بالمسؤولية على التحالف، الذي كثف غاراته في اليمن منذ استهدف الحوثيين للإمارات بصواريخ وطائرات مسيّرة.

التحالف بقيادة السعودية كثّف غاراته على أهداف في اليمن منذ استهداف الحوثيين الإمارات (قصف في صنعاء 18/1/2022)

التحالف بقيادة السعودية كثّف غاراته على أهداف في اليمن منذ استهداف الحوثيين الإمارات (قصف في صنعاء 18/1/2022)

 

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بشير عمر لوكالة فرانس برس "هناك أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح" في "مركز احتجاز" في صعدة، معقل الحوثيين، مشيرا إلى أن "الأرقام في تزايد". وأضاف عمر أن الحصيلة تستند الى "أعداد القتلى والجرحى الذين وصلوا إلى مستشفيين تدعمها اللجنة في صعدة وهما مستشفى الجمهورية ومستشفى الطلح".

واتهم الحوثيون طيران التحالف بارتكاب "جريمة" في صعدة، ووزعوا صور فيديو ملتقطة من الجو للمكان الذي قالوا إنه مقر "السجن الاحتياطي" في المدينة، بدا فيها مدمرا تماما. كما أظهرت صور أخرى جثثا وبقع دماء بين الأنقاض، بينما أشخاص يساعدون على رفع الركام. كما يمكن رؤية جرافة وآليات تنظف المكان، وسيارات إسعاف، وجثث أخرى ممدة على الطريق.

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لا شك أن الهجوم غير المسبوق الذي شنّه الحوثيون على العمق الإماراتي، سيكون له عدة تبعات على أكثر من صعيد. أبرزها على محاولات تخفيف التوترات في الخليج والتقدم في الملف النووي، كما أن انعكاساته على أسواق النفط جد محتملة.

أطلق التحالف بقيادة السعودية ما أسماها "عملية ردع شاملة" على مواقع بالعاصمة اليمنية صنعاء، تحت سيطرة الحوثيين. وتقول مصادر إنها أسفرت عن قتلى ومصابين. يأتي الهجوم غداة استهداف الجماعة العمق الإماراتي.

وأكد رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في اليمن أحمد مهات في بيان أن "مستشفى الجمهورية في المدينة تلقى حتى الآن نحو مئتي جريح". وأوضح أن أفراد طاقم المستشفى "يعملون فوق طاقتهم وليس بإمكانهم استقبال المزيد من الجرحى".

وأشار مهات الى أن المنظمة "تبرعت بمعدات طبية للمستشفى"، مضيفا "نعلم أن هذا ليس كافيا للتعامل مع كل الإصابات"، ومشيرا الى أن المنظمة تنظر في إمكانية إرسال المزيد من المعدات بشكل عاجل".

وقال بيان صادر عن هيئة إنقاذ الطفولة إن ثلاثة أطفال وأكثر من 60 بالغا قتلوا في ضربات جوية باليمن اليوم الجمعة. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

من جانبه قال دكتور يحيى شايم، المتحدث باسم مكتب الصحة في صعدة، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن "القصف أسفر عن مقتل 60 مدنيا وإصابة أكثر من 140 آخرين، في حصيلة غير نهائية". وأشار إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، حتى الآن، إذ "لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين". وأفاد المسؤول الصحي، أن جميع الضحايا "مدنييون، بينهم مهاجرون أفارقة غير شرعيين". 

واتهم المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تغريدة على "تويتر" التحالف "بارتكاب مجازر بحق نزلاء سجن صعدة والمدنيين في الحديدة وصنعاء واستهداف المنشآت المدنية".

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ولم يشر التحالف الى أي قصف على صعدة،  لكنه تحدث في بيان عن استهداف الحديدة في غرب اليمن . وأعلن البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية بالحديدة" الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، واستهداف "أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة"، وكذلك منصات إطلاق صواريخ باليستية في محافظة البيضاء بوسط اليمن وأهداف عسكرية في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأعلنت منظمة "سايف ذا تشيلدرن" الجمعة عن مقتل ثلاثة أطفال على الأقل في الغارات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية على الحديدة في غرب اليمن. وقالت المنظمة في بيان إنه "بحسب ما ورد، فإن الأطفال كانوا يلعبون في ملعب كرة قدم قريب" من موقع الغارة الجوية.
 

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن التحالف استهدف "مبنى اتصالات" في المدينة، مشيرة الى سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت مجموعة "نت بلوكس" التي تتعقب أعطال شبكات الإنترنت على حسابها على تويتر عن "انقطاع الاتصال بالإنترنت في كل اليمن" بعد الغارات. وأكد مراسلو فرانس برس في صنعاء والحديدة الانقطاع.

ومنذ  استهدف الحوثيين بصواريخ وطائرات مسيّرة أبو ظبي في الإمارات  يوم الاثنين الماضي كثف التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية غاراته الجوية على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. وتعهدت الإمارات التي تشارك في التحالف والسعودية بالرد.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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