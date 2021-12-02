اليمن ـ انفجارات تهز صنعاء إثر سلسلة غارات للتحالف بقيادة السعودية

قال سكان محليون إن سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء صباح اليوم الخميس (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2021). وأفاد الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الغارات استهدفت منطقة النهدين المطلة على دار الرئاسة، جنوبي العاصمة، فيما استهدفت غارات أخرى قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء.

ولم يعرف بعد ما إذا كان القصف قد أسفر عن خسائر من عدمه. وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويخوض حربا في اليمن باسم الحكومة المعترف بها دوليا، قد طالب في بيان سابق، المدنيين، بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأعلن التحالف في ساعة مبكرة من صباح اليوم تنفيذ ضربات جوية دقيقة "لأهداف عسكرية مشروعة" في صنعاء وصعدة، حيث تسيطر حركة الحوثيين . ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها على تويتر عن التحالف أن الضربات دمرت "ورشًا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات بصعدة". وأضاف أن "العملية بصنعاء استهدفت أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية" لميليشيا الحوثي. وقال التحالف إنه اتخذ "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية". كما طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

بدورها، أكدت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين في خبر مقتضب، أن طيران التحالف شن سلسلة غارات جوية على مناطق في صنعاء ومحافظة صعدة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مشاهدة الفيديو 15:24 مسائيةDW : هل نقض بايدن عهده بعدم تسليح الدول المشاركة في حرب اليمن؟

وأمس الأربعاء أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. وأوضح أن الطائرة المسيّرة تم تجميعها وتفخيخها بكتيبة الدفاع الجوي بمطار صنعاء. كما أعلن عن تدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر.

وتدور معارك في مختلف مناطق اليمن، في هذا السياق قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنمي الأربعاء، إن نحو 50 ألف شخص في محافظة مأرب، شرقي اليمن، و10 آلاف آخرين في محافظة الحديدة (غرباً)، أجبروا على ترك منازلهم منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بحثاً عن الأمان.

من جانبه، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن 3500 نازح تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء محافظة مأرب "هم من الأشخاص الأكثر تضررا من النزاع"، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي للحفاظ على الاستجابة الإنسانية وتوسيع نطاقها في المحافظة للأشهر الثلاث القادمة.

وتصاعدت وتيرة المعارك في محافظتي الحديدة ومأرب بين القوات الحكومية وقوات مسنودة من التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، إثر محاولات متكررة للآخرين في التقدم نحو مدينة مأرب، واستكمال السيطرة على الساحل الغربي.

ع.ج.م/ع.ش (د ب أ)