 اليمن ـ الأمم المتحدة تدعو للالتزام بالهدنة وتحذر من ″كارثة صافر″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.04.2022

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اليمن ـ الأمم المتحدة تدعو للالتزام بالهدنة وتحذر من "كارثة صافر"

وسط تبادل الاتهامات بخرق الهدنة دعت الأمم المتحدة طرفي النزاع في اليمن إلى "التزام ضبط النفس". من جهة أخرى حذرت المنظمة الدولية من "خطر وشيك" قد تتسبب به ناقلة "صافر" مؤكدة الحاجة لـ 80 مليون دولار لتجنب "كارثة إنسانية".

صنعاء 6/4/2022)

شكلت الهدنة المؤقتة بالنسبة بارقة أمل في وقف مستدام للحرب الطاحنة منذ ثماني سنوات

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ اليوم الجمعة (الثامن أبريل/نيسان 2022) طرفي  النزاع في اليمن  إلى "ضبط النفس" والتزام الهدنة. جاء ذلك بعد أن تبادلت  الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمتمردون الحوثيون اتهامات بخرق الهدنة.

وقال في غروندبرغ تغريدة "أتابع عن كثب آخر التطورات في مأرب وأحث جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والتزامهم المستمر بالهدنة كما وعدوا اليمنيين".

وبدت جبهات القتال الرئيسية  هادئة منذ بدء سريان الهدنة السبت الماضي، لكن طرفي النزاع تبادلا الاتهام الجمعة بالتقدم في مأرب في شمال اليمن.

مختارات

صافر، الناقلة والخزان و"القنبلة العائمة" قرب الحديدة في اليمن فوق مياه البحر الأحمر. رحلت من اليابان إلى النرويج لتتوقف قبالة اليمن. هل تصبح سببا في إنهاء الحياة البحرية في البحر الأحمر، وتزيد اليمن بؤسا أمام صمت العالم؟

ويحاول الحوثيون منذ أكثر من عام التقدم نحو مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، لاستكمال السيطرة على كامل الشمال اليمني. وأعلنت مصادر عسكرية تابعة للحكومة المعترف بها دوليا أنه تم "إحباط هجوم للحوثيين" جنوب مأرب. وأكد مصدر عسكري لفرانس برس أن الحوثيين قاموا "بدفع تعزيزات عسكرية مستغلين وقف الغارات الجوية". وأشار المصدر الى أنه "تم التصدي للهجوم وإجبار الحوثيين على التراجع".

من جهتهم، قال الحوثيون عبر قناة المسيرة المتحدثة باسمهم إنهم قاموا "بصد زحف" جنوب المدينة، في "خرق الهدنة الإنسانية العسكرية".

وتمثل الهدنة التي من المفترض أن تستمر لشهرين وتشمل أيضا السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لطائرات المساعدات منذ 2016، بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب منهكة مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.

ناقلة صافر "خطر وشيك"

تسرب النفط من الناقلة صافر سيشكل كارثة إنسانية وبيئية حسب المنظمات الدولية (رأس عيسي اليمن 2019)

تسرب النفط من الناقلة "صافر" سيشكل كارثة إنسانية وبيئية حسب المنظمات الدولية (أرشيف)

من جهة أخرى دعت الأمم المتحدة الجمعة المانحين الدوليين للانخراط بسرعة لجمع نحو 80 مليون دولار لتمويل خطة تهدف لمنع تسرب النفط من الناقلة "صافر" المهجورة قبالة سواحل اليمن.

و"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. 

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الناقلة تتعرض "لخطر وشيك بحدوث انسكاب كبير مما  قد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية وبيئية  في بلد دمرته الحرب لأكثر من سبع سنوات". وأكد البيان "هناك حاجة آنية للدعم الدولي - بما في ذلك التمويل - لتنفيذ الخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد قبل فوات الأوان".

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مجلس قيادة رئاسي في اليمن..."انفراجة" أم "تأزيم" للنزاع؟

وحددت الأمم المتحدة "تكاليف العملية الطارئة بمبلغ 79,6 مليون دولار أمريكي". وأشارت المنظمة الدولية إلى أن هذا المبلغ يشمل تفكيك الخزان العائم واستئجار ناقلة كبيرة للاحتفاظ بالنفط لمدة 18 شهرا، بالإضافة إلى التامين والطاقم والصيانة.

وأضح البيان "لا يمكن البدء بتنفيذ الخطة بدون تمويل المانحين" مشيرة أنه سيتم تنظيم مؤتمر للمانحين في هولندا، بدون تحديد موعد عقده.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن "نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في النصف الآخر من شهر أيار/ مايو"، محذّرة من أن "الانتظار أبعد من ذلك سيؤدي إلى تأخير بدء المشروع شهور عدة وترك القنبلة الزمنية موقوتة".

وفي آذار/مارس الماضي، وقّعت الأمم المتحدة مذكّرة تفاهم مع سلطات المتمردين الحوثيين، لحل قضية الناقلة. وبحسب مضمون المذكرة التي اطلعت عليها فرانس برس، تقر جميع الأطراف بأنه "ليس على السلطات في صنعاء أية التزامات مالية".

وكانت منظمة "غرينبيس" البيئية حذّرت مؤخرا من أن الناقلة المهجورة تشكل "تهديدا خطيرا" على حياة ملايين اليمنيين الذين قد يجدون أنفسهم بدون مياه للشرب ومساعدات غذائية، في حال عدم منع تسرب النفط.

ع.ج.م/ع.أ.ج (أ ف ب)

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك