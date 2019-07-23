اليمن ـ ارتفاع حصيلة ضحايا الهجومين على الجيش والشرطة في عدن

أعلن وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اليوم الخميس الأول من أغسطس/آب) عن ارتفاع حصيلة ضحايا هجومين استهدفا مدينة عدن في جنوبي البلاد إلى 60 قتيلا وعشرات الجرحى. وقال عسكر، في تغريدة نشرها بحسابه على موقع تويتر، إن "هناك خلطا للأوراق في عدن من خلال الإرهاب الحوثي المتمثل باستهداف العرض العسكري، وإرهاب تنظيم القاعدة باستهداف مركز شرطة الشيخ عثمان". وأضاف أن " الهدف من ذلك هو خلط الأوراق لإرباك عملية السلام وإبعادها عن تحقيق الأمن والأمان والسلام الشامل باليمن".

وكان الحوثيون، الذين يسيطرون على صنعاء، قد أعلنوا أنهم شنوا هجوما بواسطة طائرة مسيّرة وصاروخ بالستي على ثكنة الجلاء العسكرية الواقعة على بعد نحو 20 كلم غرب العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عدن.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية أن 32 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم على عرض عسكري في مدينة عدن الساحلية اليمنية اليوم. فيما كانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر طبي أن 17 شرطيا على الأقل قتلوا وجُرح العشرات في الهجوم الذي استهدف ثكنة عسكرية قرب عدن.

وقال مصدر عسكري موال للحكومة المعترف بها دوليا إن من بين القتلى قائدا عسكريا. وأكد مصدر أمني يمني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مقتل العميد منير اليافعي المكنى بـ "أبو اليمامة"، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني، المدعومة من الإمارات.

ورأي شاهد من رويترز تسع جثث على الأرض بعد أن ضرب انفجار معسكرا تابعا للقوات اليمنية المدعومة من الإمارات وهي عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين. وذكر الشاهد "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن... مجموعة ممن الجنود كانت تبكي عند جثة يعتقد أنها للقائد".

وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن الحركة استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة مسلحة وصاروخ باليستي متوسط المدى. وأضاف نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين أن "العرض العسكري الذى تم استهدافه في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الضالع وتعز". والمحافظتان تحت سيطرة الحوثيين.

وقال مصدر أمني إنه في هجوم منفصل في منطقة أخرى بعدن اليوم الخميس انفجرت سيارة ملغومة في مركز للشرطة مما أدى لمقتل ثلاثة جنود.

ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)