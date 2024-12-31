اليمن.. غارات أمريكية - بريطانية على مواقع تابعة للحوثيين

نفّذت القوات الأميركية والبريطانية ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في صنعاء، استُخدمت لمهاجمة سفن حربية ومراكب تجارية. المتحدث باسم الحوثيين قال إن اليمن سيواصل "الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان".

شن الطيران الأمريكي البريطاني اليوم الثلاثاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2024) 12 غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء. وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثي، أن "العدوان شن 10 غارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة وغارتين على مجمع العرضي (وزارة الدفاع) بمديرية الصافية وسط صنعاء".

وأكد سكان محليون، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تصاعد أعمدة الدخان والسنة اللهب من المواقع المستهدفة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف حتى الآن.

بدورها أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) أنها نفّذت القوات الأمريكية ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الثلاثاء. وأضافت أنها استُخدمت لمهاجمة سفن حربية أمريكية ومراكب تجارية، وفق ما أعلن البنتاغون.

وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) أن الهجمات بدأت الاثنين ونفذتها سفن تابعة لسلاح البحرية الأمريكي وطائرة قصفت أيضا مناطق ساحلية خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

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وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي استهداف مطار "بن غوريون" بإسرائيل بصارخ "فرط صوتي" نوع "فلسطين 2"، واستهداف محطة الكهرباء جنوبي القدس بصاروخ بالستي نوع "ذي الفقار".

ونفذ الحوثيون العمليتين تزامنا مع عملية مشتركة أخرى استهدفت "حاملة الطائرات يو اس اس هاري ترومان"، وفقا لتصريح المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع.

وكان الطيران الأمريكي البريطاني قد شن يوم الجمعة الماضية غارة استهدفت حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- بمديرية معين بالعاصمة صنعاء. ويوم الخميس الماضي، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز بصنعاء، كما شنت غارات جوية على محطة رأس كتيب الكهربائية وميناء الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة.

وتسببت الغارات الإسرائيلية في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حين تسبب القصف على الحديدة في مقتل ثلاثة وإصابة 10 أشخاص.

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من جانب آخر قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين إن اليمن سيواصل "الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان"، وذلك بعد ضربات أمريكية استهدفت منشآت بالعاصمة صنعاء.

وتهاجم الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران سفنا تجارية في البحر الأحمر منذ أكثر من عام في محاولة لفرض حصار بحري على إسرائيل فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل المستمرة منذ عام في قطاع غزة.

ع.غ/ أ.ح/ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)