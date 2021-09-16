اليمن.. عشرات القتلى في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين

قال مصدر عسكري في القوات الحكومية اليمنية "قُتل عقيد و19 آخرين من القوات الحكومية في مواجهات مع الحوثيين في مناطق تابعة لمحافظة البيضاء خلال الساعات 24 الماضية" مشيرا إلى مقتل "30 حوثيا في تلك المعارك وفي غارات جوية". وأكد مصدر عسكري آخر هذه الأرقام. ونادراً ما يعلن المتمردون الخسائر في صفوفهم. وأحرز المتمردون تقدما في محافظة البيضاء في الأسابيع الأخيرة، مع سيطرتهم على عدد من المديريات فيها.
وفي شباط/فبراير صعّد الحوثيون عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، آخر المعاقل الشمالية للحكومة، وقد أوقعت المعارك مئات القتلى في صفوف الجانبين. ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين في محادثات السلام.
وتثير المعارك الدائرة في المنطقة التي نزح إليها عدد كبير من اليمنيين هربا من القتال في أنحاء أخرى من البلاد، مخاوف من حصول كارثة إنسانية. ويأتي القتال بينما يقوم المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ حاليا بزيارته الأولى للرياض منذ توليه منصبه، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وتسلّم السويدي مهامه هذا الشهر خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث الذي حاول دفع الأطراف المعنية لإنهاء النزاع الدامي في البلد الفقير دون التوصل إلى نتيجة حاسمة. وقال البيان إنه من المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، بالإضافة إلى مسؤولين سعوديين والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.
والتقى ليندركينغ اليوم الخميس بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي أكد حرص حكومته على حقن دماء اليمنيين والجلوس على طاولة الحوار، كسبيل لإنهاء حالة الحرب المفروضة التي يعاني من تداعياتها اليمنيون، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
كما التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن برئيس الوزراء اليمني وبحثا " نتائج الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وتعقيداتها". ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.
وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.
ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
يعاني سكان اليمن عموما ليس فقط من شح المياه ولكن أيضا من صعوبة الوصول إليها. مصدر الماء الآبار والأمطار الصيفية، وضاعفت الحرب من معاناة الحصول عليها...
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
والحصول على المياه النظيفة، في بعض الأحيان، صار هما من هموم اليمنيين الكثيرة. ويضطر السكان لشراء المياه، أو الاعتماد على فاعلي الخير الذين يوزعون المياه في حاويات موزعة في شوارع المدينة.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف من القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص. والمأساة ما تزال مستمرة..
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
أطفال اليمن هم أكثر الفئات تضررا من الحرب وتداعياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقدرت اليونيسيف أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2020.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
من أسباب الوضع الكارثي على سكان اليمن انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووجود إصدارين من العملة الوطنية (قديم وجديد)، وما نجم عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة. وزاد الوضع المعيشي تعقيدا عدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، وفقد الآلاف لمصادر دخلهم.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
الحصول على الاحتياجات الأساسية بات مهمة شاقة في الكثير من الأحيان. أزمات إسطوانات الغاز المنزلي المتكررة شاهد على تردي الخدمات.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
عادت بعض الأسر اليمنية إلى استخدام الأدوات التقليدية كالحطب بسبب أزمات الخدمات المتكررة والأوضاع الاقتصادية الصعبة
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
يطل اليمن على البحرين الأحمر والعربي الغنيين بالثروة السمكية، لكن غلاء الأسعار والمعارك وارتفاع تكاليف الصيد والنقل والمخاطر الأمنية جعلت الحصول على السمك رفاهية لا يستطيع المعدم أن يحلم بها (الصورة من عدن)
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
حتى تصل الأسماك إلى "سوق الصيد" في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) تكون أسعارها قد تضاعفت.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
ترتفع أسعار المواد الخضار والفواكه خصوصا في المدن التي تدور داخلها أو حولها المعارك، مثل مدينة تعز (الصورة). وفي هذه الحالة يلجأ الباعة إلى إدخال المواد الغذائية من خلال طُرُق بديلة وعرة ملتفة وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعارها.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
المقابر في اليمن تحولت إلى مزارات تشبه الحدائق، لكنها ليست للفسحة، بقدر ما هي تعبير عن زيادة أعداد قتلى الحرب أو موتى الأمراض والأوبئة.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
على الجانب الموازي هنا الفرح فوق ركام الحرب! شباب يحتفلون في عرس في الشارع. الموسيقى تصدح وتطغي أحيانا على صوت الرصاص. لكن في اليمن إطلاق الرصاص ليس فقط بسبب الحرب، ففي الأعراس يطلق الرصاص عادة في الجو للتعبير عن الفرح، إلأ أن ذلك اصبح يثير الرعب لدى البعض بسبب الحرب.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
رغم الحرب والأوضاع الصعبة، وقيود العادات والتقاليد الاجتماعية والتضييق على الحريات، إلا أن الحياة تستمر. شباب وشابات قرروا أن يعزفوا للحب وللحياة ولمستقبل أفضل..