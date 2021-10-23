اليمن: خطر متزايد بحدوث أزمة إنسانية

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يواصل طرفا الصراع في اليمن تجاهل دعوات مجلس الأمن الدولي إلى "وقف التصعيد" لمواجهة "الخطر المتزايد بحدوث مجاعة واسعة النطاق" في البلاد.
اتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الحوثيين باستهداف مسجد في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين مدنيا. يتزامن ذلك مع نداءات دولية لوقف الحرب والعمل على معالجة آثارها الإنسانية.
قضت محكمة حوثية بالسجن خمس سنوات على عارضة أزياء يمنية بتهمة "تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة"، في قضية أثارت الكثير من الانتقادات. منظمات حقوقية تقول إن الحمادي أجبرت على الاعتراف بارتكاب جرائم لم ترتكبها.
وجه البطريرك اللبناني بطرس الراعي في عظته دعوة إلى المسؤولين في الدولة لنزع الفتيل مع السعودية بسبب تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب على اليمن، والأخير يرد بأن استقالته من الحكومة غير واردة.
أكد التحالف العسكري بقيادة السعودية مقتل أكثر من 180 متمرّدا حوثياً في معارك بمدينة مأرب الاستراتيجية، فيما دعت الأمم المتحدة لإنهاء القتال في المنطقة، لتتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المدنيين.
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