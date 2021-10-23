 اليمن: خطر متزايد بحدوث أزمة إنسانية | DW الأخبار | DW | 23.10.2021

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اليمن: خطر متزايد بحدوث أزمة إنسانية

يواصل طرفا الصراع في اليمن تجاهل دعوات مجلس الأمن الدولي إلى "وقف التصعيد" لمواجهة "الخطر المتزايد بحدوث مجاعة واسعة النطاق" في البلاد.

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