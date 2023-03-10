اليمن - حكم بسجن مؤثرين انتقدوا سوء المعيشة والفساد في مناطق الحوثيين

أصدرت محكمة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكما الثلاثاء (21 مارس/ آذار 2023) بسجن ثلاثة يمنيين من مشاهير منصة "يوتيوب" بعدما دينوا ببث "أخبار كاذبة"، حسبما أفاد أحد محامي المتهمين الثلاثة وكالة فرانس برس.
وكانت سلطات الحوثيين في العاصمة اليمنية أوقفت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كلًا من أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و44 عاما، بعد نشرهم فيديوهات تنتقد تدهور الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق حكم المتمردين.
وقال المحامي عبد المجيد صبرة "أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة في صنعاء حكما قضى بإدانة اليوتيوبرزالثلاثة ... والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأحمد علاو وسنة ونصف للمومري وسنة لأحمد حجر".
كما حكمت بالسجن لمدة ستة أشهر لشخص رابع بعدما دانته بتهمة "تقديم المساعدة" لأحدهم و"تنسيق محتويات الفيديوهات".
وأمرت المحكمة في صنعاء بحذف قنواتهم وجميع حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ومصادرة المضبوطات وغرامة تعادل 20 ألف دولار.
ويحظى المومري بشعبية واسعة في اليمن ويتابعه أكثر من مليونَي حساب على قناته في يوتيوب. أمّا علاو فهو معلق رياضي ولديه أكثر من 800 ألف متابع على قناته، فيما يتابع حجر أكثر من 240 ألف شخص.
وبحسب وثيقة الاتهام، اتُهم الثلاثة بأنهم "أذاعوا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة بقصد تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة" عبر قنواتهم.
وتم اتهامهم أيضا بأنهم "حرضوا الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها ... بما يؤدي لخدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن".
وفي مقطع الفيديو الذي نشر على قناته على يوتيوب وحظي على أكثر من نصف مليون مشاهدة، يقول حجر إن مسؤولي سلطة الحوثيين "سرقوا الشعب اليمني".
يدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها.
ويتهدّد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف، بينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى علاج طبي عاجل غير متوافر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير.
ص.ش/ف.ي (أ ف ب)
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