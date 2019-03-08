اليمن: تبادل للاتهامات في هجوم أدى لمقتل عشرات المدنيين

ذكرت وسائل إعلام سعودية وأخرى تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية أن 20 مدنياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في قرية شمال اليمن، وذلك في هجوم تبادل الطرفان فيه اللوم.

وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين بأن 23 مدنياً قتلوا في ضربات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية على مديرية كشر، فيما قالت قناة "العربية" إن الحوثيين أعدموا عدداً من أفراد قبائل حجور الذين بدأوا انتفاضة ضد الحوثيين.

ونقل التلفزيون عن مصادر لم يكشف عنها قولها إن 20 امرأة وطفلاً من عائلتين قد قتلوا. ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من التقريرين، ولم يوضح الطرفان متى وقع الهجوم.

وأودت حرب اليمن بحياة عشرات الآلاف وشردت أكثر من مليوني شخص، ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

وسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014 قائلين إنهم يخوضون ثورة ضد ساسة فاسدين وقوى خليجية تابعة للغرب. وفي العام التالي، تدخل التحالف بقيادة السعودية في الحرب في محاولة لإعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة.

ي.أ/ م.م (رويترز)