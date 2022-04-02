 اليمن- الهدنة تدخل حيز التنفيذ وتمنح المواطنين بارقة أمل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.04.2022

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سياسة واقتصاد

اليمن- الهدنة تدخل حيز التنفيذ وتمنح المواطنين بارقة أمل

دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ مساء السبت، بحسب ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. ولقيت الهدنة ترحيب إقليميا ودوليا، كما أعرب اليمنيون عن سعادتهم بالهدنة متمنين أن تقود إلى سلام دائم.

أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء

الهدنة تدخل حيز التنفيذ في اليمن وتفاؤل حذر بأن تؤدي إلى وقف دائم للقتال ويعود السلام إلى البلاد

رحب اليمنيون بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة على مستوى البلاد والذي دخل حيز التنفيذ مساء السبت (الثاني من نيسان/ أبريل 2022) باعتباره بصيص أمل في بلد عصفت به حرب مستمرة منذ سبع سنوات دفعت الملايين إلى هوة الجوع والفقر والتشرد.

مختارات

ولكن بعد عدة محاولات فاشلة للسلام وتصاعد للعنف على مدى ما يزيد على عام، استقبل اليمنيون أنباء الهدنة بحذر. فوصف المهندس الكهربائي مراد عبد الله (38 عاما) في عدن الهدنة بأنها جيدة، لكنه قال إنه لا يثق في نجاحها لأن كل طرف سيكون لديه تفسير مختلف لكيفية تنفيذها، مما سيؤدي لانهيارها.

والهدنة التي تستمر لشهرين، والتي تتزامن مع بداية شهر رمضان، هي المرة الأولى منذ عام 2016 التي تتفق فيها الأطراف المتحاربة على وقف القتال على مستوى البلاد.

ورأت الموظفة الحكومية ابتهال العرشي أن الاتفاق مؤقت، مشيرة إلى فشل محاولات السلام الماضية في رمضان. وقالت إن اليمنيين يريدون إنهاء ما سمته بالحرب العبثية وسلاما حقيقيا في ظل دولة مدنية تحمي الحقوق والحريات.

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العبرة بالتنفيذ والالتزام بالهدنة

وقال هانز غروندبرغ، المبعوث الأممي إلى اليمن: "بدأت الهدنة التي ستستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم (السبت)، وبدءا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية براً وجواً وبحراً". وأضاف أن "نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة؛ بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة. وأتمنى أن يتم ترجمة حسن النوايا الذي عبرت عنه جميع الأطراف علناً في صورة خفض للتصعيد الإعلامي والحد من خطاب الكراهية". 

ويتضمن الاتفاق وقف العمليات العسكرية الهجومية، ومنها الهجمات عبر الحدود، ويسمح أيضا بدخول واردات الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وبعض الرحلات الجوية التجارية من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويسيطر تحالف عسكري تقوده السعودية، وتدخل في مارس/ آذار 2015 لدعم الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، على البحار والمجال الجوي في اليمن.

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ترجمة الأقوال إلى أفعال

ورحب الزبائن في سوق مزدحمة في صنعاء باحتمال أن تفضي الهدنة إلى تقدم حقيقي بعد سنوات من المشقة. وقال نجيب البشيري، وهو موظف حكومي، إن الهدنة أمر جيد لكن من المهم أيضا كيفية تنفيذها فعليا، مشيرا إلى أن الناس ستشعر بالهدنة إذا توقفت الضربات على صنعاء وتم فتح المطار وميناء الحديدة.

وقال غروندبرغ إنه سيضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار. وكان مبعوثا الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى اليمن يحاولان منذ العام الماضي التوصل إلى هدنة دائمة مطلوبة لإحياء المفاوضات السياسية المتوقفة.‭‭ ‬‬ويطالب الحوثيون برفع التحالف لحصاره أولا، بينما يسعى التحالف إلى إبرام اتفاق يتزامن مع ذلك.

وقال المجلس النرويجي للاجئين، وهو وكالة إنسانية تعمل في اليمن، "نرحب بهذا التطور الأساسي لملايين اليمنيين الذين يحتاجون إلى فترة راحة بعد قتال مستمر منذ سنوات... نأمل حقا أن تكون هذه البداية لفصل جديد".

ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية السنية وإيران الشيعية. وقالت إيران اليوم السبت إنها تأمل في أن تؤدي الهدنة إلى رفع كامل للحصار ووقف دائم لإطلاق النار.

ع.ج/ ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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