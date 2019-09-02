 اليمن: النضال من أجل حقوق المرأة في زمن الحرب | ثقافة ومجتمع | DW | 05.10.2019

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ثقافة ومجتمع

اليمن: النضال من أجل حقوق المرأة في زمن الحرب

يقبع اليمن منذ زمن طويل في الترتيب العالمي للمساواة بين الجنسين في المرتبة الأخيرة. وزادت الحرب وويلاتها من تدهور وضع النساء. ورغم ذلك يبقى هناك تفاؤل في هذا الشأن، كما تشير إلى ذلك الناشطة النسوية اليمنية سهى بشارين.

Jemen Frau mit ihrem Baby (CARE/Jennifer Bose)

بشارين تعيش في عاصمة اليمن صنعاء مع زوجها وطفليها. وأوقات السلم لا يعرفها في الحقيقة أبناء بشارين. وبالنسبة إليها كأم تعني الحرب التأكيد للصغار باستمرار أن كل شيء سيكون على ما يرام في الوقت الذي تسمع فيه انفجار القاذفات الجوية. "كآباء نحاول عدم الكشف عن الخوف حتى ولو أننا لا نقدر على تحمل ذلك".

ومن الناحية العملية تعني الحرب أنها تحاول تغيير اليمن رغم كل المصاعب إلى بلد أفضل للنساء وتبيان آفاق لهن. وكخبيرة في حقوق النساء لدى منظمة الإغاثة الدولية Care فهي تعمل على تغيير التقاليد الاجتماعية والثقافية في بلدها. وأهم المجالات في عمل بشارين تتمثل في التعليم بخصوص قضايا الصحة والاندماج الفعلي للنساء في جهود السلام إضافة إلى الأمن الغذائي. وحتى لو أن الحرب تبقى فظيعة، فإنها تقول بأن إمكانيات جديدة تنفتح أمام اليمنيات.

المرتبة الأخيرة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي

وما يحفز بشارين هي أيضا قصة نجاحها. لقد وُلدت في عدن على الشاطئ الجنوبي الغربي لليمن ودرست في بريطانيا. وبهذا تكون بشارين حالة استثنائية: فبالنسبة إلى غالبية اليمنيات تبقى الاستقلالية والتعليم حلما بعيد المنال، لا سيما في الأرياف.

Suha Basharen Aktivistin Jemen (DW/K.Brady)

في إطار عملها لصالح منظمة Care تسافر سهى بشارين أحيانا إلى الخارج، هنا إلى برلين

وحصلت النساء في الحقيقة في اليمن قبل أكثر من 50 عاما على حق التصويت، لكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية الأخرى ظلت مقيدة جدا. فالبلاد تحتل منذ 13 عاما على التوالي المرتبة الأخيرة في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي. وتشويه الأعضاء التناسلية النسوية مازال معمولا به في الكثير من المواقع، وداخل المستشفيات تُحرم النساء بدون موافقة أحد الأقارب الذكور في الغالب من تلقي العلاج.

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هل انكشفت السعودية؟ فقد تعرضت منشآتها النفطية لهجوم بطائرات مسيرة تبناه الحوثيون فيما حملت الرياض وواشنطن إيران المسؤولية عنه. والمفارقة أن هذا الهجوم ليس الأول على المملكة المدججة بالسلاح. فما مواطن الضعف لدى جيشها؟ (19.09.2019)

من يرسل أسلحة إلى الأطراف المتحاربة في اليمن يتحمل مسؤولية الكارثة الإنسانية الحاصلة هناك، تقول الأمم المتحدة وتذكر اسماء عدة دول متورطة. وحتى ألمانيا يجب أن تشعر بأنها مقصودة من وراء ذلك، كما يرى راينر زوليش. (05.09.2019)

والخطوات الصغيرة التي تحققت في اتجاه المساواة بين الرجل والمرأة تدمرت من جديد منذ أن طرد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في بداية 2015 الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي واحتلوا العاصمة صنعاء. ويحاول تحالف تقوده العربية السعودية بضربات جوية طرد الحوثيين ـ ما يؤدي أيضا إلى مقتل مدنيين أبرياء. "في الحرب"، كما تقول بشارين "أنت منشغلة بتوفير الغذاء عوض التحدث عن حقوق النساء".

البنات والنساء الأكثر عرضة للضرر

وبعد نحو نصف عقد من الزمن من الحرب على السلطة يبقى نحو 24 مليون يمني، يعني 80 في المائة من مجموع السكان محتاجين إلى المساعدة الإنسانية. وبما أن عددا كبيرا من الرجال يصابون بجروح أو يُقتلون أو يشاركون في المعارك، فإن النساء مجبرات على مواجهة تحديات جديدة. فهن يجدن أنفسهن في غياب الرجال في المسؤولية ووجب عليهن كسب قوت عائلاتهن.

"في غالبية أنحاء اليمن يكون التقليد أن تنشغل النساء بأعمال البيت في الوقت الذي يكسب فيه الرجال المال"، كما تقول بشارين.

CARE NGO in Jemen (Ahmad Al-Basha/CARE)

عاملة في Care تلقن اليمنيات المعرفة في مجال الصحة

"وهذا لا يعني تبرير العنف المنزلي، لكنه في حال عدم استمرار توزيع الأدوار، فإن ذلك يولد حالة من التذمر. وحالات العنف المنزلي زادت أثناء الحرب". وحسب صندوق السكان للأمم المتحدة فإن أكثر من ثلاثة ملايين امرأة وبنت يمنية مهددة لتصبح ضحية العنف بين الجنسين.

نقص الغذاء لدى الحوامل والأمهات المرضعات

في اليمن يعتمد عشرة ملايين شخص على المساعدات الغذائية. وحتى في هذا المجال تكون النساء معنيات أكثر من الرجال مثلا عندما يكن حوامل أو يرضعن. وتفيد تقارير رسمية بأن أكثر من مليون يمنية من الحوامل والمرضعات يعانين من نقص في الغذاء، لأنهن لا يحصلن على ما يكفي من الأكل وليس لهن منفذ للرعاية الصحية.

وتفيد بشارين بأن بعض العوائل تتلقى وجبة أكل واحدة في اليوم. وفي الغالب ما يأكل الرجال قبل النساء بحيث لا يبقى لهن أحيانا شيء.

خطوات صغيرة في اتجاه الاستقلالية

وبالرغم من الدمار الذي تحدثه الحرب، فإن بشارين تأمل في أن تحصل النساء على آفاق مستقبلية أفضل. وتعترف بالقول: "هذا لن يحصل بين عشية وضحاها"، وأضافت:" لكننا نلاحظ أن النساء تحول مهاراتهن التقليدية مثل الطبخ والخياطة إلى نماذج تجارية إذا حصلن على الدعم الضروري ويلتحقن بالمدرسة". والتحول الاجتماعي يجب، حسب وجهة نظر بشارين أن يحصل أولا داخل كل عائلة.

Frau mit Baby in Jemen (Ahmad Al-Basha/CARE)

إنجاب الأطفال يكون في الغالب في اليمن محفوفا بالمخاطر

وأحيانا ينتعش الأمل في السلام داخل البلاد الصغيرة فجأة. فالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيت قال مؤخرا بأن عرض المتمردين الحوثيين المتمثل في وقف الهجمات على العربية السعودية قد ينهي الحرب. وإيران أثارت تقديم خطة سلام للمنطقة لوقف دوامة التصعيد.

لكن العمليات القتالية تستمر في اليمن. وتقول بشارين بأنه بعد خمس سنوات على تفجر الحرب، فإن السكان مازالوا قادرين على المقاومة، "لكن الجميع مصدوم، والحرب يجب أن تتوقف".

كيث برادي/ م.أ.م

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


مختارات

النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

خلال رحلة فرارهم من الحرب وأشكال العنف الدائر في مناطقهم، يواجه النازحون اليمنيون ظروفا قاسية تفتقد لأدنى مقومات العيش. ويعد الأطفال، الفئة الأكثر تضرراً بسبب سوء التغذية وتفشي الأوبئة، فضلاً عن كافة أشكال الاستغلال. (28.02.2019)  

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