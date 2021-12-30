اليمن- الجيش يتقدم وسط البلاد والتحالف يهدد بقصف موانئ بحرية

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت (8 يناير/كانون الثاني)، تقدمه إلى أولى مناطق مديرية نعمان، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان مقتضب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، إن "قوات الجيش وألوية العمالقة حررت عزلة مسور آل دباش وعزلة اللخف وصولاً إلى عزلة الساحة مركز مديرية نعمان، عقب معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي".

وأشار إلى أن المعارك تسببت في انهيار كبير في صفوف ميليشيا الحوثي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا بعد يوم واحد من تقدم قوات الجيش والعمالقة في محافظة شبوة، إذ تمكنت من السيطرة على مديرية بيحان، خلال عملية عسكرية واسعة نفذتها ضد الحوثيين.

وأكد مصدر محلي مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، إن قوات الجيش بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية لتحرير مديرية عين المحاذية لمديرية حريب جنوبي مأرب.

وأوضح أن مقاتلات تحالف دعم للشرعية في اليمن، ساندت قوات الجيش أثناء استكمال تحرير محافظة شبوة، حيث استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين بغارات جوية عنيفة، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة قي صفوفهم.

وتعد مديرية "عين" آخر مديرية تبقت تحت سيطرة الحوثيين، من أصل 17 مديرية. ولم يصدر الحوثيون تعليقا عن الخسائر حتى الآن.

أهداف جديدة للتحالف

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي إن استخدام الحوثيين لمواقع مدنية سيحول ميناءي الحديدة والصليف إلى أهداف عسكرية مشروعة.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون السعودي الرسمي "نحن لا نريد استهداف الموانئ ...ونريد التوصل إلى حل سياسي شامل لكن عندما يستخدم الحوثيون مواقع مدنية .. فهم يسقطون الحصانة الدولية..وبذلك تكون (ميناءي الحديدة والصليف) هدفا عسكريا مشروعا."

أزمة السفينة "روابي"

وعن أزمة احتجاز الناقلة الإماراتية "روابي"، فقد أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع، أنهم سيكشفون اليوم عن مشاهد وصور توثق عملية نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي تم احتجازها الاثنين الماضي .

وبالفعل نشر المتحدث في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" ما قال إنه مشاهد وصور توثق عملية نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في سفينة الشحن العسكرية الإماراتية روابي خلال الفترات الماضية "مع تفاصيل الرحلات العسكرية من موانئ العدوان إلى اليمن" على حد قوله:

وكان المتحدث قال في السابق إن "السفينة دخلت المياه اليمنية دون أي ترخيص، وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، أعلن في الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري، عن عملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن"روابي" من قبل الميليشيا الحوثية قبالة مدينة الحديدة .

جانب من الأسلحة التي قال الحوثيون إن السفينة الإماراتية كانت تقوم بنقلها

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بتعرض سفينة الشحن روابي، وترفع علم دولة (الإمارات) للقرصنة والاختطاف عند الساعة 57ر23 من مساء الأحد الثاني كانون الثاني/ يناير الجاري أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية.

ع.ح./ف.ي (رويترز، د ب ا)