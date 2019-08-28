اليمن.. الانفصاليون يستعيدون السيطرة على عدن

أكد الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم لوكالة فرانس برس اليوم الخميس (29 أغسطس/ آب) أن الانفصاليين و"قوات الحزام الأمني تسيطر على مدينة عدن بالكامل مع مداخلها".

وأكد مصدر أمني حكومي أن عدن تحت السيطرة الكاملة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي مشيرا الى ان القوات الحكومية التي دخلت المدينة أمس الاربعاء "انسحبت من عدن" إلى محافظة أبين المجاورة.

وكانت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا أعلنت أمس الأربعاء استعادة السيطرة على عدن من أيدي الانفصاليين الذين كانوا سيطروا على المدينة الاستراتيجية في 10 آب/ أغسطس بعد قتال عنيف. وأضاف نزار هيثم أن قوات الحزام الأمني "بصدد الزحف نحو محافظتي أبين وشبوة" اللتين استعادتهما القوات الحكومية في وقت سابق هذا الأسبوع.

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من جهته كتب هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي على تويتر الخميس "عدن بخير". ونشر صورا له ولقادة جنوبيين آخرين يجولون في شوارع المدينة ويتفقدون المطار.

وتم استدعاء آلاف من عناصر قوات الحزام الأمني من مختلف أنحاء البلاد وبينها الحديدة لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن. وأضاف بن بريك "لن نبقى في جبهات لتحرير الشمال من الحوثي والشمال يغزونا". ووفق بن بريك تمّ استدعاء القوات التي تقاتل المتمردين الحوثيين في الشمال لـ"شن" معركة كبرى.

ويقاتل الانفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة معا في صفوف تحالف تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير منذ 2014، ضمن نزاع جعل ملايين السكان في اليمن على حافة المجاعة.

ويتلقى الانفصاليون دعما وتدريبا من دولة الإمارات، علما بأنها الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المقربين من إيران. وهي تنفي الاتهامات بدعم تحركات الانفصاليين، مؤكدة أنها "ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن". ويرى محللون أن القتال بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والانفصاليين قد يعكس "تصدعا أوسع" بين الرياض وأبوظبي.

و.ب/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)