اليقظة الذهنية عند محطة الحافلات

لماذا لا ننام بصورة مريحة في غير أسرتنا؟

نحن في إجازة لكننا لا نستطيع النوم بشكل مريح، وخاصة في الليلة الأولى؟ هذه الحالة تصيب الكثير من الناس، ما شجع باحثون أمريكيون على دراستها واكتشفوا ما تفعله الأسرة الغريبة بالدماغ. وشرحوا طبيعة هذه المشكلة.