اليقظة الذهنية عند محطة الحافلات

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يمكننا، حتى في الحياة اليومية الصاخبة، ضمان بعض الراحة المفعمة باليقظة الذهنية. يُظهر مدرب اليقظة الذهنية مارتن شميد تمريناً لذلك عند محطة حافلات.
نحن في إجازة لكننا لا نستطيع النوم بشكل مريح، وخاصة في الليلة الأولى؟ هذه الحالة تصيب الكثير من الناس، ما شجع باحثون أمريكيون على دراستها واكتشفوا ما تفعله الأسرة الغريبة بالدماغ. وشرحوا طبيعة هذه المشكلة.
بدأت ألمانيا تتنفس الصعداء بعد التراجع المطرد لوباء كورونا، ما مكن من تفادي موجة ثالثة مرعبة. وهكذا تجدد الأمل في العودة لحياة طبيعية بعد شهور من الخوف والقيود. فهل هذه هي نهاية النفق، أم أن التفاؤل سابق لأوانه؟
أحيانا لا يعرف الإنسان قيمة النوم إلا إذا حرم منه أو أصابه الأرق. والنوم الصحي الهانئ يمنح الإنسان سعادة وصحة وشعورا بالقدرة على العمل. وهناك نصائح كثيرة من أجل نوم صحي وهانئ، تعرف هنا على بعضها!
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