 اليقظة الذهنية عند محطة الحافلات | صحتك بين يديك | DW | 04.02.2022

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صحتك بين يديك

اليقظة الذهنية عند محطة الحافلات

يمكننا، حتى في الحياة اليومية الصاخبة، ضمان بعض الراحة المفعمة باليقظة الذهنية. يُظهر مدرب اليقظة الذهنية مارتن شميد تمريناً لذلك عند محطة حافلات.

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