 اليقطين.. 5 حقائق طريفة عن أيقونة الهالوين | عالم المنوعات | DW | 31.10.2019

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منوعات

اليقطين.. 5 حقائق طريفة عن أيقونة الهالوين

قد يختلف الناس في وصف فصل الخريف وما يميزه من بدء البرد والملابس السميكة وسقوط أوراق الشجر واللون الرمادي. لكن هناك شيء واحد يمكن الاتفاق عليه هو أن الخريف هو فصل اليقطين، وهذه بعض الحقائق عن هذه الثمرة رمز الهالوين.

10 BG Das erwartet uns im Oktober (Imago/Chromorange)

ثمرة اليقطين هي العلامة المميزة لعيد الهالوين

إنه فصل الخريف.. تتغير ألوان أوراق الشجر، ويبدأ الشعور بنسمات الهواء الباردة، في الولايات المتحدة وكندا يصعب تصور هذا الفصل من العام دون نكهات اليقطين والزينة التي يستخدم فيها ويقدم المقهى المفضل لديك حبات توابل اليقطين. في هاتين الدوليتن يصعب تخيل هذا الخريف بدون اليقطين واستخداماته المختلفة، حتى أنه تم تحديد يوم السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول كيوم لثمرة اليقطين. إليكم بعض المعلومات المتعلقة بهذه الثمرة.

مختارات

1. اليقطين.. ما هذا الاسم؟!

بالانجليزية يسمى Pumpkin وهو مصطلح مشتق من الكلمة اليونانية pepon، والتي تعني "البطيخ الكبير" وهو أمر منطقي حينما نفكر في الحجم الكبير للثمرة. حول الفرنسيون الاسم إلى pompon، فيما استخدم البريطانيون اسماً آخر هو pumpion. أطلق المستوطنون الأوائل للمستعمرات الأمريكية على ثمرة الكوسة اسم pumpkin! أما بالألمانية فتسمى الثمرة kürbis ، وهو اسم يذكرنا بالتسمية اللاتينية cucurbita.

2. أرقام قياسية

سجلت أثقل ثمرة قرع (يقطين) على الإطلاق في عام 2016 حيث بلغ وزنها 1190 كيلوغرام. على الرغم من أن الموطن الأصلي لليقطين هو أمريكا الشمالية، إلا أن صاحب الثمرة الأثقل في العالم كان بستاني من بلجيكا وعرضها في مسابقة أقيمت في ألمانيا. وتميل الثمرة إلى تفضيل الطقس البارد وهو ما قد يفسر سبب ظهور أثقل ثلاث ثمرات في العالم على مدى ثلاث سنوات متتالية في أوروبا.

وبلغ قطر أكبر فطيرة يقطين صنعت على الإطلاق أكثر من 1,5 متر وبلغ وزنها أكثر من 180 كيلوغرام واستخدم في صنعها 35 كيلوغرام من ثمرة اليقطين، و16 كيلوغراماً من السكر، و12 دزينة من البيض واستغرق صنعها وخبزها ست ساعات.

BdT Deutschland Kürbis-EM- Sieger Mathias Willemijns aus Belgien (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

ماتياس فايلمينيس من بلجيكا.. الفائز في المسابقة الأوربية المقامة في ألمانيا لأكبر ثمرة يقطين

 3. تقليد في عيد الهالوين

في الولايات المتحدة، تزداد بشكل كبير مبيعات اليقطين خلال عيد القديسين (الهالوين). لا يكاد يوجد أي طفل في الولايات المتحدة لم يرسم تلك الابتسامة المخيفة على هذه الثمرة العجيبة البرتقالية اللون ثم يحولها إلى فانوس يضيء عتبة المنزل. تقليد تفريغ اليقطين جاء إلى الولايات المتحدة من أيرلندا بواسطة المهاجرين في القرن التاسع عشر.

يقال إن المصطلح jack-o'-lantern أو ثمرة القرع المضيئة جاء من أسطورة رجل يدعى جاك قام بخداع الشيطان حتى لا يأخذه إلى الجحيم بعد وفاته، كما أنه لم يكن صالحا بما فيه الكفاية ليجد طريقة الى الجنة، فحكم عليه أن يظل هائما وليس معه إلا بعض الفحم المشتعل ليضيء طريقه فقام جاك بوضع الفحم في ثمرة يقطين كان قد أفرغها؛ ومن وقتها يتجول جاك دون هداية. واعتاد الأيرلنديون على تفريغ ثمرة اللفت لإبقاء الأرواح المتجولة مثل جاك بعيدا. لكن في الولايات المتحدة تم استخدام ثمرة اليقطين بدلا من اللفت.

4. عالم اليقطين الغريب

يوجد أكثر من 45 نوعا من اليقطين ولكل نوع ثمرة مختلفة عن الأخرى بعضها خشن الملمس، ولكل من هذه الثمار المختلفة غرض مختلف. هناك اليقطين المثالي لعمل الفطيرة المميزة، والبعض الآخر للتحميص وبعضها يفضل تركها سليمة لتزيين شرفة المنزل بها.

Kürbisausstellung Ludwigsburg (picture-alliance/dpa/Bildfunk/S. Gollnow)

أشكال مختلفة من ثمرة اليقطين

5. ثمرة صحية لذيذة

يعتبر اليقطين من الفواكه وليس الخضروات. وفقًا لقاموس Merriam Webster ، وتعتبر الفاكهة هي "الجسم الإنجابي القابل للأكل من النبات ويحتوي على البذور لإعادة إنتاج النبات من جديد". أما الخضروات فهي الأجزاء الصالحة للأكل من النباتات مثل الأوراق والسيقان والجذور واللب.

ثمرة القرع أو اليقطين هي من الفواكه ولها طعم لذيذ للغاية. تشمل الأطباق التقليدية فطيرة اليقطين وحساء اليقطين وخبز اليقطين. كما يمكن تحميص البذور واعتبارها من الوجبات الخفيفة، ويمكنك حتى أكل زهور النبات. كما أنها رائعة لمقاومة الإصابة بنزلات البرد لأنها تحتوي على الكثير من فيتامين سي. في الواقع، اليقطين بأكمله له طعام رائع ومتميز!

"يوفر نصف كوب من اليقطين 200 في المائة من الحد الموصى به من فيتامين (أ)، إلى جانب أصباغ نباتية أخرى تعزز من صحة وسلامة العين" ، وفقا لما قالته جولي غاردن روبنسون المتخصصة في الغذاء والتغذية والتي أضافت بأن "ثمرة اليقطين غنية بالبوتاسيوم، مما يساعد عضلاتنا على الانقباض."

كلارا بلايكر/ ع.ح

  • Halloween-Kürbisse mit kostümiertem Kleinkind in den USA (Foto: picture alliance/ZUMA Wire/N. Kaszerman)

    استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى

    في أكتوبر/ تشرين الأول يمكنك أن ترى ثمرة القرع في كل مكان، خاصة القرع البرتقالي المشرق. وبالرغم من ان الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية يلبسون أزياء "الهالوين" قبل أسابيع من حلول موعده، إلا أن هذا الأمر في ألمانيا والعديد من الدول الأخرى ليس منتشرا بكثرة، ولا يحظى بالشعبية ذاتها.

  • Hokkaido Kürbisse (Foto: picture-alliance/dpa)

    استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى

    ومع ذلك، يتشارك الألمان في حبهم للقرع إسوة بغيرهم من الشعوب. القرع الياباني ذائع الصيت المعروف باسم "هوكايدو" يحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا. شكله دائري، ولونه برتقالي يمكن أكله دون تقشيره، إذ تطبخ بقشرها وتؤكل بدون تردد.

  • Kürbissuppe (picture-alliance/CHROMORANGE/S. Bogdanski)

    استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى

    في الولايات المتحدة الأمريكية، يستخدم القرع في الغالب في صنع الحلويات ولا سيما فطيرة حلوى القرع "pumpkin pie" والتي تقدم في عيد الشكر. في ألمانيا يستخدم القرع في الغالب في الحساء.

  • Kürbiskerne (Colourbox)

    استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى

    للقرع استخدامات عديدة، إذ يمكن طبخه واستخدامه في صنع الحلويات، كما يمكن نحت الثمرة وعمل وجوه مرعبة منها بمناسبة الهالوين، إلا أنه لا يجب عليك رمي بذور القرع، فهي صحية وطعمها طيب، حيث يمكن استخدامها في السلطات كما يمكن تحميصها وأكلها بعد تمليحها.

  • Geschnitzter Hokkaido (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى

    ثمرة القرع الياباني "هوكايدو" بالرغم من أنها لذيذة، إلا أنها ليست المفضلة في نحت الوجوه عليها. فإذا كنت تريد رسم وجها مرعبا على القرع في عيد الهالوين، يفضل استخدام ثمرة القرع التقليدية لذلك.

  • Leuchtende Kürbisse im Dunkeln (picture alliance/dpa/P. Pleul)

    استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى

    لم يكن عيد الهالوين منتشرا في ألمانيا، إلا أن الاحتفال به أصبح مألوفاً نوعا ما منذ أوائل التسعينات. فبسبب حرب الخليج في عام 1991، تم إلغاء الاحتفال بموكب "روزن مونتاغ" (اثنين الورود) في الكرنفال الذي يُحتفل به في المدن الواقعة على نهلر الراين، ولتعويض نقص المبيعات وتجنب خسارة الشركات المستفيدة من الكرنفال، تم اقتراح الاحتفال بعيد الهالوين، والذي يعتبر القرع المتوهج هو الديكور المثالي له.

  • Jack-o'-lanterns (Getty Images/Afp/T. Sloan)

    استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى

    جلب المهاجرون الايرلنديون الهالوين إلى الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. ووفقا للأسطورة "jack-o'-lantern، فإن شخصا يدعى جاك لم تذهب روحه إلى الجحيم ولم تصعد إلى السماء وبقيت هائمة، لذلك كان الايرلنديون يضعون شمعة بداخل قرعة رسم عليها وجه مرعب لحمايتهم من الأرواح الهائمة.

  • Riesiger Kürbis in den New York (Foto: picture alliance/dpa/J. Schmitt-Tegge)

    استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى

    في نيويورك، عرض هذا القرع الضخم في الحديقة النباتية قبل عيد القديسين. ووفقا للمنظمين، فهي أكبر ثمرة قرع في العالم، ويصل وزنه 1071.8 كيلوغرام. بعض أنواع القرع يمكن أن تزن مئات الكيلوغرامات، والبعض الآخر يكون ثمره صغيرا. (كاته موستر/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

استخدامات عديدة للقرع.. ثمرة الهالوين الأولى

عندما تبدأ ثمار القرع في الظهور في الأسواق والمحلات، فاعلم أن الخريف قد حل. فما الذي يمكن فعله بثمار القرع؟ وما هو الرابط بينها وبين العيد المخيف؟.. إليك معلومات عن ثمرة الهالوين الأولى. (01.11.2017)  

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