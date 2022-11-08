اليانصيب ـ شخص يفوز بأكثر من ملياري دولار وآخر بـ120 مليون يورو

نجح شخص من ولاية كاليفورنيا في انتزاع الجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" الأميركي التي بلغت قيمتها رقماً قياسياً عالمياً هو 2,04 مليار دولار، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المنظمة الثلاثاء (8 تشرين الثاني/ نوفمبر)، بعدما تراكمَ هذه المبلغ خلال أشهر لم يتمكن فيها أيّ كان من الفوز.

وأوضحت "باوربول" أن تذكرة واحدة فحسب في كل أنحاء الولايات المتحدة تطابقت مع الأرقام الخمسة والرقم الإضافي التي أسفر عنها السحب.

وأشارت هيئة اليانصيب في كاليفورنيا في تغريدة على شبكة تويتر إلى أن الفائز هو أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديراً بواسطة اليانصيب، لافتة إلى أن البطاقة الفائزة بيعَت في "جوز سيرفيس سنتر" (Joe's Service Center) في ألتادينا، وهو متجر في محطة للمحروقات يملكه جو شحيد السوري الأصل ، وقد حصل على عمولة بقيمة مليون دولار.

ويتعين على الفائز بالجائزة الاختيار بين تسلّمها كاملة أو مقسّطة على 30 قسطاً خلال 29 عاماً، أو دفعة واحدة، وفي هذه الحال لا يحصل سوى على 997,6 مليون دولار، وفقاً لشركة "باوربول".

وحتى ليلة الاثنين (7 تشرين الثاني/ نوفمبر) لم ينتج عن 40 سحباً متتالياً أي فائز بالجائزة الكبرى، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها التراكمية إلى مبلغ مذهل يزيد عن ملياري دولار.

ولم تكن فرصة الفوز بالجائزة تتعدى نسبة واحد على 292,2 مليوناً، مع العلم، على سبيل المثال والمقارنة، أن احتمال إصابة شخص بصاعقة هو واحد على مليون، بحسب بيانات السلطات الصحية الأميركية.

نجح لاعب يانصيب في الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 120 مليون يورو

وفي مكان آخر من العالم، وتحديدا في العاصمة الألمانية برلين، نجح لاعب يانصيب في الفوز بالجائزة الكبرى للليانصيب الأوروبي "يوروجاك بوت" البالغة 120 مليون يورو وهو رقم قياسي، التي تبلغ نسبة الفوز المحتمل فيها 1 من 140 مليون.

تنبيه من المحرر: يذكر أن ممارسة لعب اليانصيب ولعاب الحظ قد تتحول إلى إدمان، لذلك تحذر السلطات المختصة في كثير من بلدان العالم من الوقوع في براثن الإدمان عليه، كما تحذر من عمليات الاحتيال لاسيما عبر الإنترنت. ويمنع على القاصرين في كثير من الدول لعب اليانصيب.

ر.ض