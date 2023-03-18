 اليابان وألمانيا.. مشاورات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.03.2023

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اليابان وألمانيا.. مشاورات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي

يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس بزيارة إلى اليابان على رأس وفد وزاري رفيع. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل سعي ألمانيا لتوسيع شراكاتها وعدم الاعتماد على قوة اقتصادية فردية.

اجتماع حكومي مشترك بين ألمانيا واليابان ـ طوكيو 18/3/2023

وتعد ألمانيا الشريك التجاري الأهم لليابان في أوروبا، و اليابان هي ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا في آسيا بعد الصين.

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس وستة من وزراء حكومته إلى طوكيو، لإجراء محادثات مع مسؤولي الحكومة اليابانية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واجتمع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والمستشار الألماني أولاف شولتس، والعديد من الوزراء من الجانبين في طوكيو  اليوم السبت (18 مارس/ آذار 2023)، لإجراء أول مشاورات حكومية ألمانية-يابانية. وقال كيشيدا في مستهل المشاورات إن العلاقات الوثيقة بالفعل بين البلدين سترتقي بذلك "إلى مستوى جديد".

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وتحدث شولتس عن "إشارة على العلاقات الجيدة للغاية"، وأضاف: "المشاورات الحكومية ستدفع تعاوننا الاستراتيجي بشكل أكبر إلى الأمام، وهي مساهمة مهمة للغاية في إعطاء هذا التعاون الوثيق زخما جديدا نريد تحقيقه معا".

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في طوكيو: "في ضوء الوضع الدولي المتغير بشدة، فإن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلدينا له أهمية كبيرة، أيضا بالنسبة لصياغة النظام الدولي".

وفي مستهل المشاورات الحكومية الأولى بين البلدين، أشار هابيك إلى استغلال مصادر المواد الخام كمجال محتمل للتعاون. وقال هابيك إن موضوع إمدادات الطاقة المحايدة مناخيا "يبدو لي مناسبا لتعزيز التعاون". وقال نيشيمورا: "في ضوء التقارب بين الصين وروسيا وانقسام الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية تضافر الدول الغربية". وتعد ألمانيا الشريك التجاري الأهم لليابان في أوروبا، و اليابانهي ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا في آسيا بعد الصين.

وهذه المشاورات هي الأولى بين الحكومتين  الحاليتين للبلدين، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، القوية بالفعل. وسيكون الأمن الاقتصادي محور المحادثات. والهدف الرئيسي من الزيارة هو توسيع التعاون الدولي من أجل خفض معدل الاعتماد على القوى الاقتصادية الفردية، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر باستيراد المواد الخام من مصدر واحد.

وفي العام الماضي، أصدرت اليابان، التي تستورد المواد الخام على نطاق واسع، قانونا للأمن الاقتصادي، تعتبره الحكومة الألمانية نموذجيا. وتستخلص ألمانيا بذلك الدروس مناعتمادها سابقا على روسيا في الحصول على الغاز، والذي لم يكن ممكنا كسره بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلا بإجراءات جذرية.

وصول طيارين ألمان إلى قاعدة هياكوري الجوية في اليابان 28.09.2022

تتناول المشاورات الحكومية الالمانية اليابانية قضايا الدفاع والتعاون العسكري أيضا

تقليص الاعتماد على الصين

وعقدت الحكومات الألمانية مشاورات مماثلة في الماضي مع الصين والهند والبرازيل وإسرائيل، وحتى عام 2012 مع روسيا أيضا. وبهذه الطريقة يتم تعميق العلاقات مع الشركاء القريبين بالفعل أو الشركاء الأكثر أهمية استراتيجية. ووفقا للوفد الألماني، فإن قبول اليابان الآن في هذا "النادي الحصري" هو "استكمال منطقي" من وجهة النظر الألمانية.

وبالنسبة لليابان، هذه هي المشاورات الحكومية الأولى على الإطلاق. وكان شولتس زار اليابان بالفعل في نيسان/ أبريل عام 2022 كأول دولة آسيوية بعد توليه منصبه. وعلى خلاف أسلافه، أنغيلا ميركل وغيرهارد شرودر، لم يتوجه شولتس إلى الصين أولا.

وهذه الزيارة تحمل أيضا إشارة واعية جدا من ألمانيا نحو اليابان حيث تريد ألمانيا توسيع شراكاتها الدولية وتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين. ويرافق شولتس في رحلته وزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير المالية كريستيان ليندنر، ووزيرة الداخلية نانسي فيزر، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزير النقل فولكر فيسينغ، بالإضافة لوفد تجاري مكون من 11 شخصا.

ومن المتوقع أيضا أن تتناول محادثات شولتس مع كيشيدا قضايا الدفاع. وأرسلت القوات المسلحة الألمانية بالفعل سفينة حربية وطائرات مقاتلة إلى منطقة المحيط الهادئ لتعزيز التعاون مع القوات الصديقة هناك. وتعتزم المشاركة في تدريبات هذا العام. وتترأس اليابان حاليا مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، للاقتصادات الرئيسية في العالم. وتستضيف مدينة هيروشيما اليابانية قمة المجموعة في أيار/ مايو المقبل.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Rüstung eine Samurais (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    كلمة ساموراي مشتقة من "saberu" ما يعني باللغة اليابانية "يخدم". اكتسب محاربو الساموراي النبلاء المزيد من القوة التي انعكست على البلاد على مر العقود وخصوصاً في القرنين السابع والثامن عشر. وما يزال الدليل على ذلك حاضراً حتى يومنا هذا في الدروع الرائعة، والأقنعة والخوذات التي تعتبر مثالاً عن الفن الحقيقي كالتي تظهر (في الصورة) وقد صنعت من المعدن، والخشب، والجلود والحرير، وجلد الدب.

  • Rüstung eine Samurais und eines Kriegspferdes (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    جمع غابرييل باربييه مولر مع زوجته الدروع والخوذات والأسلحة من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر. وتعتبر المجموعة التي عرضت في متحف خاص في دالاس بالولايات المتحدة منذ عام 2012 ، والآن في ميونخ، الأكبر في العالم.

  • Maske eines Samurais (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    يجب أن تقوم الخوذات والأقنعة بردع العدو أو على الأقل بترهيبه وإخافته. كما أن الغرض من أشكالها المختلفة مثل الشياطين، والتنين، والحيوانات الخطرة، والآلهة البوذية أن توفر حماية نفسية للمحارب.

  • Samurai-Schwert (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    قال أحد قادة الساموراي: "السيف هو روح الساموراي، ويتعرض الشخص الذي يخسر سيفه للاضطهاد كما قد يخضع لأشد العقوبات ". ويتميز السيف بنصله الحاد، مما يجعله سلاحاً خطيراً بإمكانه أن يقطع الجسد. وكانت السيوف تعامل باحترام شديد لأنها تمثل روح الساموراي.

  • Gemälde zeigt Samurai-Krieger, die einen Fluss überqueren (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    تعود معظم المعروضات في المجموعة، والتي يمكن مشاهدتها حالياً في معرض ميونخ للفنون" كونستهاله"، إلى ما يسمى فترة "إيدو" (1603-1868)، والتي عرفت كفترة سلام بعد عقود من الحرب في اليابان. وواصل محاربو الساموراي ممارسة فنون الدفاع عن النفس، إلا أنهم قد تولوا أعمالاً في الإدارة الحكومية، والتعليم والتجارة.

  • Kunstvoll verzierter Helm eines Samurais (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    في زمن السلم الذي دام 250 عاماً، الفترة الأطول في التاريخ الياباني، ظهرت العديد من الدروع، والخوذات الفخمة. إذ اعتبرت فترة حكم قادة الساموراي في اليابان بزمن الأرستقراطية العسكرية.

  • Rotes Gewand mit floralem Aufnäher (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    شهد عام 1868 نهاية حقبة الساموراي، وحكم الشوغونات، ليحل مكانه حكم الإمبراطور الذي تسلم السلطة.

  • Rüstung eine Samurais (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    في اليابان الحديثة، لم يكن هناك مكان متاح للفرسان النبلاء. ولكن ما تزال أسطورة الساموراي مستمرة. يمكن مشاهدة معرض "الساموراي روعة الفروسية اليابانية" الذي يستمر حتى (30 حزيران/ يونيو 2019) في كونستهاله في ميونخ. نادين فوجيك/ ريم ضوا.