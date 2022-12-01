 اليابان تهزم إسبانيا وترافقها لدور الـ16 وألمانيا تودع المونديال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.12.2022

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رياضة

اليابان تهزم إسبانيا وترافقها لدور الـ16 وألمانيا تودع المونديال

كرّرت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، السيناريو الكارثي لنسخة عام 2018 وخرجت من الدور الأول في مونديال قطر رغم فوزها على كوستاريكا. وفازت اليابان على إسبانيا لتتصدر المجموعة وترافقها إلى ثمن النهائي.

WM 2022 Deutschland Costa Rica Niederlage

اقتنص المنتخب الياباني بطاقة العبور لدور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر بفضل فوزه المثير على نظيره الإسباني 1/2 اليوم الخميس (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022)على استاد خليفة الدولي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

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وحصدت إسبانيا بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الخامسة في الوقت الذي ودعت فيه ألمانيا البطولة رغم فوزها على كوستاريكا 4/ 2 في المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدف مبكر عن طريق ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 12 لكن البديل ريتسو دوان لاعب فرايبورغ الألماني أدرك التعادل للساموراي الياباني في الدقيقة 48 وبعدها بثلاث دقائق أحرز أوه تاناكا لاعب فورتونا دوسلدورف الألماني الهدف الثاني لليابان.

وعلى استاد البيت، تقدم المنتخب الألماني بهدف سجله سيرج غنابري في الدقيقة العاشرة، وتعادل منتخب كوستاريكا بهدف سجله يلتسين تيخيدا في الدقيقة 59، ثم أضاف خوان بابلو فارغاس الهدف الثاني لكوستاريكا في الدقيقة 71 قبل أن يسجل كاي هافيرتز (هدفين) لمنتخب ألمانيا في الدقيقتين 73 و85 وتبعه نيكلاس فولكروغ بتسجيل الهدف الرابع قبل دقيقة من النهاية. وتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط وحلت إسبانيا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على ألمانيا صاحبة المركز الثالث وجاءت كوستاريكا في المركز الرابع بثلاث نقاط، لتودع المونديال رفقة ألمانيا.

سيرج غنابري يسجل هدف ألمانيا في مرمى كوستاريكا 01.12.2022

رغم تألقه وتسجيله هدفا لم يتاهل غنابري مع المانشافت إلى دور الـ 16

محاولة تسجيل هدف مبكر

وبدأ المنتخب الياباني مشواره في المونديال بفوز مفاجئ على ألمانيا بهدفين لهدف ثم خسر في المباراة الثانية أمام كوستاريكا بهدف دون رد، فيما استهل منتخب إسبانيا مسيرته بفوز كاسح على كوستاريكا بسبعة أهداف دون مقابل ثم تعادل في الجولة الثانية مع ألمانيا بهدف لمثله.  

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب الماتادور الإسباني على أمل تسجيل هدف مبكر يقربه من الفوز وحسم التأهل. وجاءت أول ملامح الخطورة مع حلول الدقيقة الثامنة عندما سدد الياباني جونيا إيتو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها لمست الشباك من الخارج.

وشن المنتخب الإسباني أول هجمة على المرمى الياباني في الدقيقة العاشرة عن طريق الفارو موراتا، الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وقابل الكرة برأسه، لكنها وصلت سهلة في أحضان الحارس الياباني شويتشي جوندا. وتقدم منتخب إسبانيا بهدف في الدقيقة 12 عن طريق موراتا بعدما ارتقى برأسه من أمام المرمى مباشرة لتمريرة متقنة أرسلها سيزار أزبليكويتا، معلنا عن ثالث أهدافه في المونديال.

وأعطى الهدف جرعة من الثقة للفريق الإسباني حيث استحوذ على مجريات اللعب بشكل كامل، وسط معاناة من جانب الساموراي الياباني في استخلاص الكرة. وكان موراتا قريبا من تسجيل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 23 عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس الياباني جوندا وقف له بالمرصاد.

لاعب اليابان يحتفل بتسجيل هدف في مرمى اسبانيا 01.12.2022

اليابان مفاجأة مونديال قطر هزمت إسبانيا وألمانيا لتتصدر الممجموعة وتتأهل لدور ثمن النهائي

استبسال الساموراي

وتوقفت المباراة لبعض الوقت نتيجة إصابة الإسباني سيرجيو بوسكيتس بعد تدخل قوي من دايزين مايدا. وأشهر الحكم أول بطاقة صفراء في المباراة ، للياباني كو إيتاكورا بسبب التدخل بخشونة مع لاعب من الفريق المنافس، ثم عاد الحكم وأنذر الياباني شوجو تانيجوتشي للتدخل بقوة مع خافي. وتراجع إيقاع اللعب كثيرا في الدقائق الأخيرة دون أي فرص حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بتفوق الماتادور بهدف دون رد.

وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أدرك المنتخب الياباني التعادل عن طريق البديل ريتسو دوان، بعدما استغل جونيا إيتو حالة الارتباك في دفاعات إسبانيا وخطف الكرة ومررها إلى دوان الذي سدد كرة قوية عرفت طريقها لشباك الحارس يوناي سيمون. وبعد ثلاث دقائق أخرى أحرز الساموراي الياباني ثاني أهدافه عن طريق أوه تاناكا، بعدما تلقى كاورو ميتوما تمريرة زاحفة داخل منطقة الجزاء، ليمرر بدوره إلى تاناكا ليسدد بشكل مباشر في الشباك الإسبانية، واستعان الحكم بتقنية "الفار" قبل الإقرار بصحة الهدف.

وكاد تاكوما أسانو أن يخطف الهدف الثالث لليابان في الدقيقة 70، في غفلة من الدفاع الإسباني حيث تلقى عرضية زاحفة داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة، لكنه سدد بشكل غير متقن إلى خارج الشباك. وفرض منتخب إسبانيا سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب أملا في خطف هدف التعادل، لكنه قوبل باستبسال دفاعي من جانب خصمه الياباني.

ع.ج/ ص.ش (د ب أ)

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