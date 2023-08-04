 اليابان تفوز على النرويج في مونديال كرة القدم للسيدات وتصعد للدور التالي | DW الأخبار | DW | 06.08.2023

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اليابان تفوز على النرويج في مونديال كرة القدم للسيدات وتصعد للدور التالي

في مونديال السيدات لكرة القدم فازت اليابان على النرويج بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد . بهذا الفوز تصعد سيدات اليابان للدور التالي.

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