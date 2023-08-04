اليابان تفوز على النرويج في مونديال كرة القدم للسيدات وتصعد للدور التالي

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في مونديال السيدات لكرة القدم فازت اليابان على النرويج بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد . بهذا الفوز تصعد سيدات اليابان للدور التالي.
تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بكأس العالم للسيدات لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 1-صفر على كولومبيا، مستفيدًا من تعادل ألمانيا مع كوريا الجنوبية، لتغادر ألمانيا، البطلة مرتين، من دور المجموعات.
افتتحت نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم في مباراة تجمع بين نيوزيلندا المضيفة والنرويج ضمن المجموعة الأولى، وذلك على وقع حادثة إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المهاجم.
في العشرين من يوليو/ تموز ستنطلق بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا بمشاركة 32 منتخبا. DW تقدم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن البطولة وأبرز اللاعبات والمنتخبات المنافسة والمرشحة لنيل اللقب.
ستخوض أستراليا مباراتها الافتتاحية في كأس العالم للسيدات التي تستضيفها مع نيوزيلندا اعتبارًا من الشهر المقبل، أمام ملعب ممتلئ بالكامل، وفق ما أفاد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
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