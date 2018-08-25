 اليابان تفوز ببطولة العالم للعزف على ″الغيتار الوهمي″ | عالم المنوعات | DW | 25.08.2018

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منوعات

اليابان تفوز ببطولة العالم للعزف على "الغيتار الوهمي"

احتشد محبو التظاهر بالعزف على الجيتار في مدينة أولو الفنلندية لتقديم أفضل ما لديهم على آلاتهم الموسيقية الوهمية سعيا للفوز بلقب بطل العالم في هذا المجال غير المألوف. والفوز كان هذا العام من نصيب اليابان.

Finnland Air Guitar World Championships in Oulu | Finale (Reuters/Lehtikuva/E. Riihela)

اليابانية نانمي ناجورا الفائزة ببطولة العالم في "التظاهر بالعزف على الغيتار"

محبو التظاهر بالعزف على الغيتار اجتمعوا في مدينة أولو الفنلندية لتقديم أفضل ما لديهم على آلاتهم الموسيقية الوهمية سعيا للفوز بلقب بطل العالم في هذا المجال غير المألوف.

وتحت سماء المدينة، تمكن 15 متسابقا من الوصول إلى المرحلة النهائية في النسخة الثالثة والعشرين من المسابقة واعتلوا مسرحا في الهواء الطلق بميدان وسط أولو للتمايل وإيهام الحضور بالعزف على الغيتار.

مختارات

وفازت هذا العام اليابانية نانمي ناجورا التي اختارت لنفسها اسما فنيا هو "سيفين سيز"، وحصلت ناجورا على غيتار مصنوع يدويا ويعرف باسم "فلاينج فين". وقالت بعد فوزها باللقب أمس الجمعة (24 أغسطس/ آب 2018): "أنا في غاية السعادة ولا أصدق".

وكانت ناجورا من بين سبعة متسابقين وصلوا للنهائي عبر مراحل إقصائية في أنحاء أخرى من العالم فيما اختير الثمانية الآخرون في مرحلة أجريت في مدينة أولو قبل المسابقة بيوم.

ويقيّم الحكام المتسابقين على أساس مدى قدرتهم على التظاهر بأنهم يضربون أوتار جيتار كهربائي لعزف موسيقى الروك أو "هيفي ميتال" في عزف منفرد، حيث يستمعون إلى الأغنية بجميع خطوط الألحان والإيقاعات. 

وقال أنسي إيكونين وهو من مساعدي الإنتاج: "أرى في هذه المسابقة رغبة من جانب المتنافسين في الأداء والتنفيس عن نظرتهم للموسيقى... يأخذ اليابانيون هذا على محمل الجد كثيرا ويتدربون بلا هوادة. ينطوي الأمر على توليفة من الرغبة في المنافسة والأسلوب الفني".

س.آ / ع.ج.م (رويترز، د ب أ)

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العزف الوهمي على الغيتار

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العزف الوهمي على الغيتار  

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