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اليابان تفتح الحدود للسياح

بعد قرابة ثلاث سنوات من العزلة، يأمل عشرات الآلاف في اليابان ممن يكسبون عيشهم من السياحة في العودة إلى الحياة الطبيعية. في حلقة اليوم من (كورونا - تغطية خاصة) نلتقي بمرشدين سياحيين في طوكيو، تضرروا كثيراً من قواعد كورونا الصارمة.