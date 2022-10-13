 اليابان تفتح الحدود للسياح | DW الأخبار | DW | 13.10.2022

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DW الأخبار

اليابان تفتح الحدود للسياح

بعد قرابة ثلاث سنوات من العزلة، يأمل عشرات الآلاف في اليابان ممن يكسبون عيشهم من السياحة في العودة إلى الحياة الطبيعية. في حلقة اليوم من (كورونا - تغطية خاصة) نلتقي بمرشدين سياحيين في طوكيو، تضرروا كثيراً من قواعد كورونا الصارمة.

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