اليابان تفتح الحدود للسياح

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بعد قرابة ثلاث سنوات من العزلة، يأمل عشرات الآلاف في اليابان ممن يكسبون عيشهم من السياحة في العودة إلى الحياة الطبيعية. في حلقة اليوم من (كورونا - تغطية خاصة) نلتقي بمرشدين سياحيين في طوكيو، تضرروا كثيراً من قواعد كورونا الصارمة.
دفعت جائحة كورونا شركات السياحة في ألمانيا إلى التوجه صوب الرقمنة. ورغم إحراز الكثير من التقدم في تحول السياحة إلى العصر الرقمي، إلا أن نقص الموظفين يشكل تحديا كبيرا.
المتحدث باسم الحكومة الألمانية يؤكد إصابة المستشار أولاف شولتس بفيروس كورونا. ويقول المتحدث إن شولتس يخضع للعزل في المستشارية الاتحادية بعد إلغاء كل ارتباطاته العامة هذا الأسبوع ومع ذلك هو يواصل العمل من مكتبه.
أكدت "توي" أكبر مجموعة سفر في العالم أن أعداد السياح هذا الصيف تقترب من مستويات ما قبل الجائحة، وذلك على الرغم من تزايد عمليات التأخير والإلغاء في الرحلات الجوية عبر العالم.
بعد عزلة مطبقة استمرت لعقود بسبب الحروب وما أعقبها من موجات العنف، بدأ بعض السياح الأجانب بالعودة لاكتشاف العراق بمدنه وآثاره، لكن القطاع السياحي هناك ما زال يعاني من مشاكل عدة.
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