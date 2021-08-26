اليابان تعلّق التلقيح بـ 1.63 مليون جرعة من موديرنا

أعلنت اليابان الخميس (16 أغسطس/آب) تعليق استخدام 1,63 مليون جرعة من لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لوباء كوفيد-19 بعد تقارير عن وجود خلل في ثلاث شحنات وُزعت في البلد.

وأفادت مجموعة "تاكيدا" اليابانية للأدوية التي تستورد لقاح موديرنا وتوزعه في اليابان، في بيان أنها تلقت "معلومات من مراكز تلقيح عدة تشير إلى العثور على أجسام غريبة في أنابيب لقاح مختومة".

وتابعت المجموعة أنه "بعد التشاور مع وزارة الصحة، قررنا تعليق استخدام اللقاحات" الآتية من ثلاث شحنات، أي ما يعادل 1,63 مليون جرعة، اعتبارا من الخميس. وطلبت تأكيدا من موديرنا إجراء "تحقيق عاجل" حول هذه المسألة.

ولم تفصل اليابان حول طبيعة الأجسام الغريبة التي رصدت، موضحة أنها لم تتلق حتى الآن معلومات بشأن أخطار صحية مرتبطة بالجرعات المعنية. ويعد لقاح موديرنا من أكثر اللقاحات فعالية ضد كورونا.

وأعلن المتحدث الحكومي كاتسونوبو كاتو إن تلوثا رصد دخل أنابيب لقاح من شحنة واحدة لكن المسؤولين قرروا تعليق استخدام لقاحات الشحنتين الأخريين على سبيل الاحتياط.

وقال للصحافيين "لم نتلق تقارير عن مشكلات صحية مرتبطة بالأجسام الغريبة". وأضاف "لكننا نطلب من الناس الاتصال بأطبائهم في حال شعروا بأي أعراض غير طبيعية".

وذكرت وسائل إعلام يابانية إن الشحنات الثلاث صُنّعت في إسبانيا في نفس الوقت. ورصدت المواد الملوثة في 39 أنبوبا مختوما في ثمانية مراكز تلقيح بوسط اليابان، ومن ضمنها في طوكيو، وفق شبكة إن إتش كي العامة.

لكن الموظفين يتفحصون الجرعات بصريا لرصد أي تلوث قبل حقنها، وفق الوزارة التي أضافت أن مركز التلقيح في طوكيو لم يتأثر بذلك. ونفى كاتو ورود أي "تقارير ملموسة" تؤكد استخدام الجرعات المحتوية على مواد ملوثة.

من جانبه، قال متحدث رسمي باسم شركة موديرنا إن الشركة تحتفظ ببعض جرعات اللقاح المضاد لكوفيد- 19 في اليابان بعد تلقي "عدة شكاوى"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت شركة موديرنا ومقرها كمبريدج بولاية ماساتشوستس إنها أوقفت شحنة واحدة من اللقاح ودفعتين إضافيتين. وذكرت موديرنا أنها تحقق في التقارير وتعمل مع شريكتها اليابانية "تاكيدا" والمنظمين لمعالجة المخاوف المحتملة.

ع.ا/خ.س (أ ف ب، د ب أ)