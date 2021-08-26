اليابان تعلّق التلقيح بـ 1.63 مليون جرعة من موديرنا

أعلنت اليابان الخميس (16 أغسطس/آب) تعليق استخدام 1,63 مليون جرعة من لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لوباء كوفيد-19 بعد تقارير عن وجود خلل في ثلاث شحنات وُزعت في البلد.
وأفادت مجموعة "تاكيدا" اليابانية للأدوية التي تستورد لقاح موديرنا وتوزعه في اليابان، في بيان أنها تلقت "معلومات من مراكز تلقيح عدة تشير إلى العثور على أجسام غريبة في أنابيب لقاح مختومة".
وتابعت المجموعة أنه "بعد التشاور مع وزارة الصحة، قررنا تعليق استخدام اللقاحات" الآتية من ثلاث شحنات، أي ما يعادل 1,63 مليون جرعة، اعتبارا من الخميس. وطلبت تأكيدا من موديرنا إجراء "تحقيق عاجل" حول هذه المسألة.
ولم تفصل اليابان حول طبيعة الأجسام الغريبة التي رصدت، موضحة أنها لم تتلق حتى الآن معلومات بشأن أخطار صحية مرتبطة بالجرعات المعنية. ويعد لقاح موديرنا من أكثر اللقاحات فعالية ضد كورونا.
وأعلن المتحدث الحكومي كاتسونوبو كاتو إن تلوثا رصد دخل أنابيب لقاح من شحنة واحدة لكن المسؤولين قرروا تعليق استخدام لقاحات الشحنتين الأخريين على سبيل الاحتياط.
وقال للصحافيين "لم نتلق تقارير عن مشكلات صحية مرتبطة بالأجسام الغريبة". وأضاف "لكننا نطلب من الناس الاتصال بأطبائهم في حال شعروا بأي أعراض غير طبيعية".
وذكرت وسائل إعلام يابانية إن الشحنات الثلاث صُنّعت في إسبانيا في نفس الوقت. ورصدت المواد الملوثة في 39 أنبوبا مختوما في ثمانية مراكز تلقيح بوسط اليابان، ومن ضمنها في طوكيو، وفق شبكة إن إتش كي العامة.
لكن الموظفين يتفحصون الجرعات بصريا لرصد أي تلوث قبل حقنها، وفق الوزارة التي أضافت أن مركز التلقيح في طوكيو لم يتأثر بذلك. ونفى كاتو ورود أي "تقارير ملموسة" تؤكد استخدام الجرعات المحتوية على مواد ملوثة.
من جانبه، قال متحدث رسمي باسم شركة موديرنا إن الشركة تحتفظ ببعض جرعات اللقاح المضاد لكوفيد- 19 في اليابان بعد تلقي "عدة شكاوى"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقالت شركة موديرنا ومقرها كمبريدج بولاية ماساتشوستس إنها أوقفت شحنة واحدة من اللقاح ودفعتين إضافيتين. وذكرت موديرنا أنها تحقق في التقارير وتعمل مع شريكتها اليابانية "تاكيدا" والمنظمين لمعالجة المخاوف المحتملة.
ع.ا/خ.س (أ ف ب، د ب أ)
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لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
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موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.