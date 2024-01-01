اليابان تستقبل العام الجديد بزلازل قوية وتحذيرات من تسونامي

سلسلة من الزلازل تضرب وسط اليابان وتخلف انهيارات وحالة من الذعر بينما كان الناس يحتفلون بحلول العام الجديد. ومراكز الإنذار تطلق تحذيرات من موجات تسونامي تمتد أمواجها المحتملة من سواحل اليابان حتى روسيا.

ضربت زلازل قوية وسط اليابان الاثنين (الأول من كانون الثاني/ يناير 2024) ما تسبب في حدوث موجات تسونامي بارتفاع متر واحد ودفع بالسلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات. وأصدرت روسيا أيضا تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في مدينتي فلاديفوستوك وناخودكا في أقصى شرق البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا قرابة الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (07:10 ت غ) "على جميع السكان إخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات".

وأضاف مذيع من "إن إتش كيه": "نحن نعلم أن منازلكم وممتلكاتكم عزيزة عليكم، لكن حياتكم أهم من أي شيء آخر. اهربوا إلى أعلى المناطق الممكنة".

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1,2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16:21 بالتوقيت المحلي (07:21 ت غ)، بعدما سجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت قوته 7,5 درجات قبل 10 دقائق تقريبا على ذلك.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الياباني اندلاع حريق في واجيما من دون تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن.

ونُشر مقطع فيديو على منصة إكس يظهر منازل خشب قديمة منهارة. ويسمع فيه شخص يطلب المساعدة ويقول "هذه منطقة ماتسونامي في نوتو. نحن في وضع مروع. من فضلكم تعالوا وساعدونا. مدينتي في وضع مروع".

تحذيرات من تسونامي

بدوره، حذّر مركز الإنذار عن أمواج تسونامي في المحيط الهادئ من احتمال حدوث أمواج تسونامي خطرة (...) في منطقة قطرها 300 كيلومتر حول مركز الزلزال على طول ساحل اليابان".

نحذيرات من موجات تسونامي في اليابان وروسيا صورة من: Tosei Kisanuki/The Yomiuri Shimbu/AP/picture alliance

وأعلنت حالة "الانذار" في مدن في أقصى الشرق الروسي الاثنين بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي من دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن.

ويعني التحذير من حدوث تسونامي أن هناك احتمال حدوث أمواج يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار.

وظهر تحذير باللون الأصفر وهو يومض بكلمة "اركضوا!" بثته إن.إتش.كيه ينصح السكان في مناطق معينة من الساحل بإخلاء منازلهم على الفور.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ الروسية قولها اليوم الاثنين إن مناطق بجزيرة سخالين الروسية ومدينتي فلاديفوستوك وناخودكا القريبة من اليابان والواقعة على الساحل الروسي على المحيط الهادئ معرضة لخطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي). وأوصت سلطات فلاديفوستوك الصيادين بالعودة إلى الميناء.

أقوى مركز للزلزال في اليابان

وسجّلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية 21 زلزالا بقوة أدناها أربع درجات في شبه جزيرة نوتو خلال ما يزيد قليلا عن ساعة ونصف ساعة. وسجّل أقواها عند الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (07:10 ت غ) في الطرف الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة.

سكان منطقة واجيما بولاية اشيكاوا اليابانية يهرعون بعد أن ضرب الزلزال صورة من: Kyodo News/AP/picture alliance

وانقطعت الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيغاتا، وكلها تقع على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان، وفق ما أفادت المرافق المحلية.

كذلك، أغلقت طرق سريعة رئيسية الاثنين في محيط مركز الزلازل وفق ما ذكرت الشركة المشغلة للطرق، وعُلّقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو بحسب السكك الحديد اليابانية.

وجاء زلزال اليوم الاثنين خلال عطلة العامة بمناسبة رأس السنة والتي تشهد زيارة ملايين اليابانيين عادة للمعابد للاحتفال بالعام الجديد.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ.

لذلك تفرض السلطات في الأرخبيل معايير بناء صارمة بحيث تكون المباني عموما مقاومة للزلازل القوية فيما السكان معتادون على هذه المواقف التي يستعدون لها بانتظام.

وتعرضت البلاد في آذار/ مارس 2011 لإحدى أسوأ الكوارث في العصر الحديث، اذ ضرب زلزال بقوة تسع درجات قرب سواحلها الشمالية الشرقية، نتجت منه موجات مد "تسونامي"، وأودى بـ18 ألفا و500 شخص بين قتيل ومفقود.

وأدت هذه الكارثة أيضا إلى حادث فوكوشيما النووي، وهو الأسوأ منذ تشيرنوبيل في العام 1986.

وأكّدت الحكومة اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية، وقال الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي "جرى تأكيد عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية (في إيشيكاوا) ومحطات أخرى حتى الآن".

م.س/ع.غ ( رويترز، أ ف ب)