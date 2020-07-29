 اليابان تحيي الذكرى 75 لإلقاء قنبلة نووية على ناغاساكي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.08.2020

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اليابان تحيي الذكرى 75 لإلقاء قنبلة نووية على ناغاساكي

تحيي اليابان الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للهجوم النووي الأمريكي على مدينة ناغاساكي جنوب غربي البلاد. وتم خفض عدد المشاركين في الذكرى السنوية هذا العام إلى 500 شخص، مقابـل 5900 شخص العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

تقبيص مراسيم إحياء ذكى قنبلة ناكاساكي في اليابان بسبب كورونا (ناغاساكي في التاسع من آب / أغسطس 2020)

تقبيص مراسيم إحياء ذكى قنبلة ناكاساكي في اليابان بسبب كورونا (ناغاساكي في التاسع من آب / أغسطس 2020)

أحيت مدينة ناغاساكي اليابانية اليوم (الأحد التاسع من أغسطس / آب 2020) الذكرى الخامسة والسبعين لتدميرها بقنبلة ذرية في مراسم بحضور محدود بسبب وباء كوفيد-19. وجرى القداس في ذكرى ضحايا القصف النووي الأميركي في كنيسة أوراكامي بالقرب من مكان الانفجار، بينما شارك سكان آخرون في مراسم في حديقة السلام.

 وتم تخفيض عدد الذين سمح لهم بالمشاركة بنسبة تسعين بالمئة بالمقارنة مع السنوات السابقة. وتمّ بث المراسم مباشرة على التلفزيون ليتمكن الآخرون من متابعتها.

ومن بين المشاركين في الحدث بحديقة ناغاساكي للسلام الناجين من القصف النووي، وأسر الضحايا، وممثلون من حوالي 70 دولة.

 وبعد ثلاثة أيام على إلقاء قنبلة أولى على هيروشيماأودت بحياة نحو 140 ألف شخص، استهدف قصف نووي أميركي ناغاساكي في التاسع من آب / أغسطس 1945 ما أسفر عن سقوط ألف قتيل.

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بعد 75 عاما الناجون من القنبلة الذرية يبقون ذكرى الكارثة حية

 وسمح إلقاء القنبلتين المدمرتين بتركيع اليابان. ففي الخامس عشر من آب / أغسطس 1945، أعلن الامبراطور هيروهيتو لليابانيين استسلام بلدهم للحلفاء، منهيا بذلك الحرب العالمية الثانية.

 وصرح تيرومي تاناكا (88 عاما) الذي كان في الثالثة عشرة عندما حدث قصف ناغاساكي إنه ما زال يذكر اللحظة التي أصبح فيها محيطه أبيض بسبب الضوء الخاطف.

 وقال تاناكا الذي فقد عمتيه في القصف "رأيت كثيرين مصابين بحروق وجروح رهيبة يقومون بنقل أموات من مدرسة ابتدائية تم تحويلها إلى ملجأ".

 وأضاف أن الناجين "يعتقدون أن العالم يجب أن يتخلى عن السلاح النووي لأننا لا نريد أن تعيش الأجيال الشابة الشيء نفسه"، معبرا عن قلقه من إفراط السكان في ثقتهم بأنه لن يتم إلقاء قنبلة نووية بعد اليوم.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الأول

    قامت الولايات المتحدة بإسقاط القنبلة النووية الأولى "الولد الصغير" على مدينة هيروشيما يوم 6 أغسطس عام 1945. ما أدى إلى مقتل خُمس سكان المدينة، الذين يقدر عددهم بحوالي 350 ألف. تبع ذلك هجوم ثاني في وقت أخر على مدينة ناغازاكي. وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة النووية في تاريخ الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    تأجيل الهجوم

    كان من المفترض أن يشن الهجوم على هيروشيما في الأول من آب/ أغسطس من عام 1945. ولكن تم تأجيله بسبب الإعصار الذي يهدد منطقة جنوب المحيط الهادئ. وبعد خمسة أيام من الموعد الأول بدأ الهجوم من على متن طائرة " إنولا غاي" والتي كان عدد طاقمها 13 شخصا، لكن لم يكن أي منهم على علم بطبيعة المهمة التي سينفذونها إلا بعد إقلاع الطائرة.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الثاني

    بعد ثلاثة أيام من هيروشيما ألقى الأميركيون القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي. وكان من المقرر في الأصل أن يستهدف الهجوم مدينة كيوتو. ولكن بعد اعتراضات وزير الدفاع الأمريكي تحول الهجوم إلى ناغازاكي. وتبلغ قوة انفجار القنبلة المسماة "الرجل البدين" 22 ألف طن من مادة تي ان تي. ويقدر عدد القتلى، الناجم عن هذا الهجوم، حتى ديسمبر 1945 بحوالي 70ألف شخص آخر.ِ

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    اختيار استراتيجي للهدف

    كانت مدينة ناغازاكي واحدة من أكبر الموانيء البحرية التي تقع جنوب اليابان. وكان لها أهمية إستراتيجية كبيرة بسبب نشاطها الصناعي، حيث كانت تُنتج الذخائر، والسفن، والمًعدَّات العسكرية، والمواد الحربية الأخرى.وصنعت هناك أيضا الطوربيدات، التي استخدمتها اليابان في هجومها على الأسطول الأميركي" في بيرل هاربور"

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ارتفاع عدد الضحايا

    بعدة عدة أشهر من الهجمات مات عشرات الآلاف بسبب آثار التفجيرات. ففي هيروشيما وحدها مات حتى نهاية عام 1945 حوالي 60 الف شخص آخرين،بسبب آثار التسمم الإشعاعي والحروق وإصابات خطيرة أخرى. ويقدر عدد أواخر الضحايا بعد خمس سنوات من الحادث بحوالي 230 الف في كل من هيروشيما وناغازاكي.

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    نهاية حرب مخيفة

    بعد إلقاء القنبلتين الذريتين كان العديد من اليابانيين يخشون هجوما ثالثا على طوكيو. وبعدها أعلنت اليابان استسلامها لتنتهي الحرب العالمية الثانية في آسيا. الرئيس الأمريكي هاري ترومان هو الذي أمر آنذاك بتنفيذ الهجمات، حيث كان على قناعة بأن الهجوم النووي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بسرعة. ولكن العديد من المؤرخين يصفون هذه الهجمات بجرائم الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    إعادة البناء

    تم إعادة بناء مدينة هيروشيما المدمرة بكاملها، ما عدى جزيرة في نهر أوتا، الذي بقيت متنزها للسلام. ويوجد الآن عدد كبير من النصب التذكارية مثل: متحف السلام، نصب تذكاري لسلام الأطفال، أنقاض الشركات الصناعية والتجارية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ثقافة النصب التذكارية في اليابان

    في ناغازاكي يتم منذ عام 1955 تخليد ذكرى الهجوم النووي في حديقة السلام للضحايا. ويلعب هذا الحدث التذكاري في اليابان دورا كبيرا في فهم الذات الثقافية والوطنية. وقد أصبحت المدن اليابانية هيروشيما وناغازاكي رموزا لأهوال الحرب العالمية النووية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    يوم تذكاري ضد النسيان

    منذ الهجمات في آب/أغسطس 1945، يتذكر الناس عبر العالم هذا الهجوم، الذي خلف العديد من الضحايا. وتنظم مدينة هيروشيما كل عام يوما تذكاريا كبيرا بحضورالناجين وأسر الضحايا والمواطنين والسياسين للوقوف دقيقة من الصمت. ويعمل الكثير من اليابانيين من أجل نزع السلاح النووي وإيقاف انتشاره.

    الكاتب: راشل بايغ/ أمين بنضريف


وما زال المؤرخون يناقشون مسألة جدوى هذا الهجوم النووي، وما إذا كان قد سمح فعلا بمنع سقوط مزيد من القتلى في الحرب عبر تسريع انهائها. ويعتبر كثيرون الهجومين جريمتي حرب، بحجم الدمار غير المسبوق الذي سبباه وعدد الضحايا المدنيين.

 ولم تعتذر الولايات المتحدة يوما عن هذا القصف. لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما كان أول رئيس أميركي يمارس مهامه يزور هيروشيما في 2016. وقد قام بتكريم الضحايا ودعا إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)

 

مختارات

ألمانيا تدعو للحد من الترسانة النووية على مستوى العالم بأسره

خلال زيارته لمدينة هيروشيما اليابانية التي ألقيت عليها أول قنبلة نووية في التاريخ خلال الحرب العالمية الثانية، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن دعم بلاده للحد من التسلح النووي على مستوى العالم باسره.  

إدانات عالمية للتجربة النووية لكوريا الشمالية

توالت ردود الفعل المنتقدة للتجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية، وسط مطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن. مستشار الأمن القومي الأمريكي أجرى اتصالا عاجلا مع نظيره الكوري الجنوبي.  

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