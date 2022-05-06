اليابان تحافظ على معدل إصابات منخفض بكورونا

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تنخفض الاصابات بكورونا في اليابان انخفاضًا كبيرًا، مما سمح برفع القيود المفروضة على مدى أكثر من عامين على دخول السياح.
على مر السنين، حاول العلماء وضع خطط لبناء مستعمرات صالحة للعيش على القمر والمريخ. خطط كثيرة وضعت لهذا الغرض، ولكم علماء اليابان قدموا على الأرجح أفضل اقتراح حتى الآن.
بعد عام من الفيضانات التي اجتاحت بشكل خاص منطقة "آرتال" بغرب ألمانيا، لايزال الناس يعانون من تداعيات الكارثة، حيث بيوت مدمرة وصدمات نفسية، لكنهم يؤكدون أن "الحياة يجب أن تستمر"! كما تتواصل جهود إنعاش السياحة في المنطقة.
آمال كبيرة يحملها المهنيون في المغرب وتونس بعودة القطاع السياحي إلى العمل كما كان، وتشتد الحاجة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا وحاجة السكان إلى حركية اقتصادية. لكن هل انتهى خطر كورونا تماما؟ وهل هناك استراتيجية للتعافي؟
طوكيو تستدعي سفير روسيا لديها "احتجاجا" على انسحاب موسكو من المحادثات الثنائية الرامية لتوقيع معاهدة سلام بشأن جزر الكوريل، في قرار عزته موسكو إلى موقف اليابان "غير الودّي" بشأن الحرب في أوكرانيا.
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