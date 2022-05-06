 اليابان تحافظ على معدل إصابات منخفض بكورونا | مسائية DW | DW | 22.07.2022

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مسائية DW

اليابان تحافظ على معدل إصابات منخفض بكورونا

تنخفض الاصابات بكورونا في اليابان انخفاضًا كبيرًا، مما سمح برفع القيود المفروضة على مدى أكثر من عامين على دخول السياح.

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