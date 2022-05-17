اليابان: أين المجندون؟

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بميزانية قدرها 320 مليار دولار أمريكي تريد اليابان تحديث جيشها وزيادة قوامه في السنوات المقبلة. لكنها تعاني من نقص المجندين. فأعداد الراغبين في التطوع في الجيش الياباني قليلة.
تعهّدت مجموعة السبع بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا لمساعدتها على صدّ الغزو الروسي ومنع موسكو من الاعتداء عليها في المستقبل، في خطوة رأت كييف أنّها تقرّبها من الانضمام لحلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب.
ذكر تقرير إعلامي أن قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين كان يريد اعتقال مسؤولين كبار في القيادة العسكرية الروسية، لكن خططه أُحبطت، وهذا ما دفعه لشن تمرده الأسبوع الماضي.
تعد منظومة الدفاع الجوي المحمولة ركيزة خطة الدفاع عن الأراضي الأوكرانية. وفي مقابلة مع DW يتحدث عناصر من وحدة دفاع جوي متنقلة عن إجراءات حماية المجال الجوي فوق العاصمة كييف.
اتهمت كييف الجنود الروس بزرع متفجرات في وحدتين للطاقة في محطة زابوريزهيا (زابوريجيا) للطاقة النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى للتحقيق في هذه المزاعم. لكن إلى أي مدى قد يصل خطر الإشعاع نتيجة انفجار محتمل؟
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