اليابان: أين المجندون؟

لبناء جيش قوي.. مجموعة السبع تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا

تعهّدت مجموعة السبع بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا لمساعدتها على صدّ الغزو الروسي ومنع موسكو من الاعتداء عليها في المستقبل، في خطوة رأت كييف أنّها تقرّبها من الانضمام لحلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب.