 اليابان: أين المجندون؟ | عصر العولمة | DW | 15.07.2023

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عصر العولمة

اليابان: أين المجندون؟

بميزانية قدرها 320 مليار دولار أمريكي تريد اليابان تحديث جيشها وزيادة قوامه في السنوات المقبلة. لكنها تعاني من نقص المجندين. فأعداد الراغبين في التطوع في الجيش الياباني قليلة.

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عصر العولمة - اليابان تستعد عسكريا، لكن أين المجندون؟ 15.07.2023

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