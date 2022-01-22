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اليابان: أكثر تلاميذ المدارس صحة في العالم

عدد الأطفال الذين يعانون من البدانة في اليابان قليلون نسبيا، وهذا يعود للغذاء الصحي في المدارس. يعد تناول الطعام الجماعي في المدرسة جزءاً من التثقيف الغذائي، وأحياناً يتم إرسال التلاميذ إلى الحقول لجني البطاطا.