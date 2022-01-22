اليابان: أكثر تلاميذ المدارس صحة في العالم

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عدد الأطفال الذين يعانون من البدانة في اليابان قليلون نسبيا، وهذا يعود للغذاء الصحي في المدارس. يعد تناول الطعام الجماعي في المدرسة جزءاً من التثقيف الغذائي، وأحياناً يتم إرسال التلاميذ إلى الحقول لجني البطاطا.
تعهدت ألمانيا بزيادة تمويلها لصندوق التعليم المدرسي التابع للأمم المتحدة بمقدار 200 مليون يورو، فيما حذرت المنظمة الدولية من تضرر 635 مليون تلميذ وتلميذة بسبب الجائحة وهناك خسائر "يكاد يتعذر تجاوزها في تعليم الأطفال".
إنها واحدة من أشهر المقولات انتشارا عن الطعام: "الأكل في وقت متأخر أو في المساء يجعلك بدينا". فهل هذة المقولة حقيقية؟ ولماذا يتناولها الناس في أحاديثهم بكل ثقة ويؤكدون على صحتها؟ خبراء يجيبون ويكشفون الحقيقة.
ينصح بعض الأطباء وخبراء التغذية بما يعرف بالصيام المسائي بهدف خسارة الوزن لمن يسعى إلى ذلك. لكن هل يساعد فعلا التوقف عن الأكل في فترة المساء في التخلص من الوزن الزائد بشكل تلقائي؟
في النصف الثاني من العمر، تطرأ تغيرات عديدة على أجسام النساء. لهذا السبب ينصح الأطباء بإيلاء اهتمام خاص بنمط الحياة. اكتشفي معنا كيف يمكنك سيدتي الحفاظ على صحتك وأنت فوق الخمسين..
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