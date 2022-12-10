العولمة 3000

اليابان: أطفال يساعدون في دار مسنين

في دار مسنين يابانية، يعمل أطفال بعقود نظامية، ليجلبون تنوعاً في حياة المسنين المصابين بالخرف غالبا، ويبعثون الفرح والكثير من الضحك وأحيانا دموع الفرح. الفكرة من وراء ذلك هي إعادة مرضى الخرف إلى الحياة بدلا من عزلهم.