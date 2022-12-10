اليابان: أطفال يساعدون في دار مسنين

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في دار مسنين يابانية، يعمل أطفال بعقود نظامية، ليجلبون تنوعاً في حياة المسنين المصابين بالخرف غالبا، ويبعثون الفرح والكثير من الضحك وأحيانا دموع الفرح. الفكرة من وراء ذلك هي إعادة مرضى الخرف إلى الحياة بدلا من عزلهم.
تعتبر القيلولة من التقاليد المعروفة في اليابان وإسبانيا فيما هي مجهولة في بلدان أخرى، فهل هي مفيدة للصحة أم مضرة بها؟ وعكس ما هو شائع أكدت دراسة حديثة أن القيلولة ليست بالضرورة مؤشرا على صحة جيدة.
لقاء ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا "TTC"، حمل جوانب اتفاق وتقدما في العلاقات، ولكن عددا من المسائل الهامة بقيت مفتوحة، مما يضع مصير التعاون الاقتصادي بين الجانبين على المحك.
على مر السنين، حاول العلماء وضع خطط لبناء مستعمرات صالحة للعيش على القمر والمريخ. خطط كثيرة وضعت لهذا الغرض، ولكم علماء اليابان قدموا على الأرجح أفضل اقتراح حتى الآن.
حُكم لاعب المنتخب الألماني السابق كريستوف ميتسلدر بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ لحيازته ونشره مواد إباحية متعلقة بالأطفال والمراهقين. فما حيثيات الحكم وخلفيات القضية؟
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