 اليابان: أطفال يساعدون في دار مسنين | العولمة 3000 | DW | 17.12.2022

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العولمة 3000

اليابان: أطفال يساعدون في دار مسنين

في دار مسنين يابانية، يعمل أطفال بعقود نظامية، ليجلبون تنوعاً في حياة المسنين المصابين بالخرف غالبا، ويبعثون الفرح والكثير من الضحك وأحيانا دموع الفرح. الفكرة من وراء ذلك هي إعادة مرضى الخرف إلى الحياة بدلا من عزلهم.

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Magazin Global 3000 vom 28.11.2022 Rechte: sind nur für diesen Beitrag gegeben. Westjordanland Hip-Hop Bus Beschreibung: Der Radiobus rollt durch Palästinensische Gebiete. In ihm können Kulturschaffende ein eigenes Programm aufnehmen, dass dann in einem Online-Radio ausgestrahlt wird. Eines der ersten Projekte: Hip-Hop aus einem Flüchtlingslager. Copy: WDR

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