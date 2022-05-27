الولايات المتّحدة .. مجزرة تكساس وجدل بين مناصري الأسلحة ورافضيها

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احتج مئات الأمريكيين للحد من انتشار الأسلحة النارية وذلك خارج المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للبنادق. جاء ذلك بعد أيام من حادث إطلاق نار جماعي وقع مؤخرا بالبلاد في ولاية تكساس.
قتل مسلح ما لا يقل عن 19 تلميذا واثنين من البالغين بعدما اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في أحدث واقعة قتل جماعي بالولايات المتحدة وأدمى حادث إطلاق نار في مدارسها منذ نحو عشر سنوات.
وسط جدل محتدم بعد ثلاثة أيام من عملية إطلاق النار المروعة في إحدى مدارس تكساس، يعقد لوبي الأسلحة الأمريكي الواسع النفوذ جمعيته السنوية، في وقت أصبحت الأسلحة النارية السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الأمريكيين قبل حوادث السير.
حذرت مسؤولة أمريكية من تقييمات تفيد بأن بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا، فيما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا من كييف بأن تقدم بلادها دعماً كبيراً لأوكرانيا في جهود كشف ملابسات جرائم الحرب التي ارتكتبها القوات الروسية.
لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، تجبر شركة صناعة الأسلحة النارية إلى دفع تعويضات "تاريخية" لعائلات ضحايا إطلاق نار عشوائي. وتوصلت شركة "ريمنغتون" إلى تسوية مع عائلات ضحايا حادث مدرسة "ساندي هوك" الذي قتل فيه 36 شخصا.
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