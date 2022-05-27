 الولايات المتّحدة .. مجزرة تكساس وجدل بين مناصري الأسلحة ورافضيها | DW الأخبار | DW | 28.05.2022

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الولايات المتّحدة .. مجزرة تكساس وجدل بين مناصري الأسلحة ورافضيها

احتج مئات الأمريكيين للحد من انتشار الأسلحة النارية وذلك خارج المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للبنادق. جاء ذلك بعد أيام من حادث إطلاق نار جماعي وقع مؤخرا بالبلاد في ولاية تكساس.

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