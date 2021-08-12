 الولايات المتحدة وتلقيح الأطفال | مراسلون حول العالم | DW | 03.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

الولايات المتحدة وتلقيح الأطفال

في الولايات المتحدة، أصبح بالإمكان تلقيح الأطفال بدءا من سن 5 سنوات ضد كورونا. غير أن المعلومات الزائفة تحدث انقساما بين السكان، كان من نتائجه تشكيك بعض أولياء الأمور في اللقاح.

مشاهدة الفيديو 02:26

المزيد من المركز الإعلامي

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

لا نهاية تلوح في الأفق 12.08.2021

كورونا في العراق. أرقام مقلقة وتزايد خطير. لماذا؟ 22.04.2021

إنطلاق عملية التلقيح ضد كوفيد-19 في عدد من دول الشرق الأوسط 20.12.2020

01.2012 DW World Stories arab Sendungslogo

مراسلون حول العالم - طالبان وتجارة الأفيون! 26.11.2021

المزيد مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم

مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع 03.12.2021

البلطيق: قلق من تحركات روسية

البلطيق: قلق من تحركات روسية 03.12.2021

لبنان: ضحايا الأزمة الاقتصادية

لبنان: ضحايا الأزمة الاقتصادية 03.12.2021

كينيا: المجاعة تهدد الملايين

كينيا: المجاعة تهدد الملايين 03.12.2021

اقرأ أيضا

United States President Joe Biden gestures upon leaving Walter Reed Medical Center after undergoing a colonoscopy in Bethesda, Maryland, USA, 19 November 2021. Credit: Michael Reynolds / Pool via CNP

بايدن: "لا داعي للهلع" بسبب المتحور الجديد أوميكرون 29.11.2021

سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لطمأنة الأمريكيين بأن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، متعهدا بالإسراع في تطوير لقاحات للوقاية منه إذا لزم الأمر.

(FILES) In this file photo taken on May 13, 2021, Aiden Arthurs receives the Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine from Pharmacist Andrew Mac (R) in Bloomfield Hills, Michigan. - A high level medical panel of US government advisors was meeting on October 26, 2021, to decide whether to authorize the Pfizer Covid-19 vaccine in five-to-11-year-olds, likely paving the way for younger children to get their shots within weeks. If, as expected, the independent experts convened by the Food and Drug Administration (FDA) vote in favor, it will set in motion actions leading to 28 million more Americans becoming eligible for immunization. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP)

تطعيم الأطفال ضد كورونا.. لماذا كل هذا القلق؟ 05.11.2021

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول عربية بالفعل في تلقيح الأطفال. فلماذا ينتاب البعض القلق بهذا الشأن؟

ARCHIV - 08.08.2020, Niedersachsen, Langenhagen: Ein Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe nimmt für einen Cotrona-Test einen Abstrich von einer Frau. (zu dpa Lehrkräfte können sich zweimal freiwillig auf Corona testen lassen) Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا ـ وفيات بعد تلقي اللقاح بين الإشاعة والحقيقة! 20.11.2021

التلقيح ضد كورونا رافقته شائعات عدة تكبر ككرة الثلج على منصات التواصل الاجتماعي رغم دحضها بالحقائق العلمية، ومن بين تلك الشائعات أن التطعيم يغير الحمض النووي أو أن الدواء أفضل من التطعيم، ما يعرض صحة الملايين للخطر.

BERLIN, GERMANY - MAY 21: People sit outside at a restaurant near Brandenburg Gate for the first time this year during the coronavirus pandemic on May 21, 2021 in Berlin, Germany. Authorities are easing lockdown measures across Germany, enabling restaurants to offer outdoor service, hotels to accommodate tourists, cultural institutions to perform and other activities to resume. Covid infection rates have been falling consistently and the national average is now below 80 per 100,000 over a seven-day period. Meanwhile the pace of vaccinations is still climbing, with approximately 40% of the population having received a first dose. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

تراجع إصابات كورونا في ألمانيا إلى مستوى قياسي! 21.06.2021

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا أقل من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للمرة الأولى منذ آب / أغسطس الماضي، في مؤشر واضح على احتواء الوباء بعد حملات التلقيح الواسعة في البلاد.