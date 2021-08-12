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الولايات المتحدة وتلقيح الأطفال

في الولايات المتحدة، أصبح بالإمكان تلقيح الأطفال بدءا من سن 5 سنوات ضد كورونا. غير أن المعلومات الزائفة تحدث انقساما بين السكان، كان من نتائجه تشكيك بعض أولياء الأمور في اللقاح.