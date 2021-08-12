الولايات المتحدة وتلقيح الأطفال

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في الولايات المتحدة، أصبح بالإمكان تلقيح الأطفال بدءا من سن 5 سنوات ضد كورونا. غير أن المعلومات الزائفة تحدث انقساما بين السكان، كان من نتائجه تشكيك بعض أولياء الأمور في اللقاح.
سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لطمأنة الأمريكيين بأن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، متعهدا بالإسراع في تطوير لقاحات للوقاية منه إذا لزم الأمر.
أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول عربية بالفعل في تلقيح الأطفال. فلماذا ينتاب البعض القلق بهذا الشأن؟
التلقيح ضد كورونا رافقته شائعات عدة تكبر ككرة الثلج على منصات التواصل الاجتماعي رغم دحضها بالحقائق العلمية، ومن بين تلك الشائعات أن التطعيم يغير الحمض النووي أو أن الدواء أفضل من التطعيم، ما يعرض صحة الملايين للخطر.
سجلت السلطات الصحية في ألمانيا أقل من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للمرة الأولى منذ آب / أغسطس الماضي، في مؤشر واضح على احتواء الوباء بعد حملات التلقيح الواسعة في البلاد.
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